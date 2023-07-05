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港鐵非經理級員工今年加薪2.05%至6.15%　工會不滿加幅斥無諮詢 (16:55)

港鐵今日（6日）公布，本年度非經理級員工的加薪幅度為2.05至6.15%，並會按照員工表現釐定加幅，大部份員工加幅為4.1%或以上，表現優秀者則另獲發放「工作表現獎」。鐵路工會代表與港鐵開會後批評，港鐵決定薪酬調整方案前未有諮詢工會，工會原先建議加薪幅度為7%，今次結果亦與員工期望有所落差。香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，工會十分擔心未來有更多員工流失，未來「不保證不會」有任何行動發生，並取決於港鐵與他們溝通的態度，但稱不希望以市民出行成為談判籌碼，促請港鐵公司繼續與工會商討及改革薪酬方案及評級制度。

林偉強強調，鐵路工作需要有經驗員工維修，建議加薪7%幅度已包括追補涷薪兩年的差額及追回通脹，以及對於具經驗員工的肯定，今次港鐵薪酬加幅4.1%未有重視員工努力。他表示，現時許多事故都需要安排缺乏經驗的員工擔起前線維修工作，不少因未能承受巨大工作壓力而辭職。

林偉強表示，港鐵員工每年都需要接受考職評核，並有配額制度，現時有接近一半員工達到第三級評級，獲1.3個月的獎金和4.1%薪酬加幅，有12%員工獲得最高6.15%薪酬加幅。他說，鐵路工作講求合作，絕少獨立工作，質疑督導員獨立評核每位員工評級的做法，又形容具有配額的評核制度是「荒天下之大謬」。他說若公司繼續此政策，「同事將會用自己的腳決定自己的前途」。

港鐵表示，為肯定員工在過去1年的貢獻，包括在通關和鐵路拓展的努力，會向合資格員工發放「酌情特別獎金」，另外亦會調整洗衣津貼、農曆新年假期膳食津貼、颱風膳食津貼、夜班當值津貼以及個別職級的定額津貼。港鐵指，今次加薪已考慮公司業績、市場及經濟環境、薪酬趨勢調查結果、員工貢獻等多方面因素。

相關字詞﹕編輯推介 港鐵 香港鐵路工會聯合會

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