區議會條例恢復二讀議員紛撐　倡為民政專員設KPI (15:46)

政府早前向立法會提交《2023年區議會(修訂)條例草案》，修改區議員產生方法，包括削減民選議席，增設「地區委員會」界別議席、以及增設地區治理領導委員會、資格審查等工作。相關條例草案於今日（5日）在立法會上恢復二讀，議員先後發言表態支持條例草案，批評過往區議會越趨政治化，成為政治表演舞台，宣傳個人政治理念，認為改革方案可重塑區議會功能；其中條例草案委員會主席廖長江建議為將來出任區議會主席的民政事務專員，設立關鍵職效指標（KPI）。
廖長江提到，地區治理的成效將取決於民政事務專員的水平，認為政府須選拔合適的公務員出任相關職位，並提供培訓，以提升工作能力；亦建議設立民政事務專員的關鍵職效指標（KPI），在接務調任時作好交接，以確保地區工作的連續性。
身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰認為，過去區議會泛政治化，全面落實愛國者治港後可杜絕「反中亂港」分子。他又認為，增設不同界別令區議會增加多元程度，提升治理效能，又提到過去民選議員過於着眼地方選區利益而忽略區內規劃，委任議員則能從大局考慮問題，認為新制度能立體呈現地區意見；曾任委任區議員的工程界議員盧偉國憶述，當年由於不屬任何選區，會利用其工程經驗參與社區工作，並可客觀地監察政策措施和組織地區活動，包括龍舟競賽、中秋晚會、推廣資訊科技工作等。
曾任區議員的民建聯陳克勤表示，直選議員未必能完全兼顧到區議會內的不同工作，當年亦見過委任議員負責處理，包括一些大型諮詢和大型活動的統籌工作。