區議會條例恢復二讀議員紛撐　倡為民政專員設KPI (15:46)

廖長江提到，地區治理的成效將取決於民政事務專員的水平，認為政府須選拔合適的公務員出任相關職位，並提供培訓，以提升工作能力；亦建議設立民政事務專員的關鍵職效指標（KPI），在接務調任時作好交接，以確保地區工作的連續性。

身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰認為，過去區議會泛政治化，全面落實愛國者治港後可杜絕「反中亂港」分子。他又認為，增設不同界別令區議會增加多元程度，提升治理效能，又提到過去民選議員過於着眼地方選區利益而忽略區內規劃，委任議員則能從大局考慮問題，認為新制度能立體呈現地區意見；曾任委任區議員的工程界議員盧偉國憶述，當年由於不屬任何選區，會利用其工程經驗參與社區工作，並可客觀地監察政策措施和組織地區活動，包括龍舟競賽、中秋晚會、推廣資訊科技工作等。

曾任區議員的民建聯陳克勤表示，直選議員未必能完全兼顧到區議會內的不同工作，當年亦見過委任議員負責處理，包括一些大型諮詢和大型活動的統籌工作。