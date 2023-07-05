明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案｜何啟明重申不同意否決預算案爭五大訴求　稱只會反對警隊額外撥款 (14:57)

民主派「35+」初選案今（5日）進入第79天審訊。民協前副主席何啟明自辯表示，聽過戴耀廷解釋「積極運用」預算案否決權，意指可用可不用，但戴耀廷一直提倡「攬炒十步」，所以他不相信戴耀廷的說法。法官李運騰關注，何啟明是否認為戴耀廷一直想實踐「攬炒十步」，所以戴耀廷解說運用否決權，沒有說出其真正動機，看來不誠實（dishonest）。何啟明回答「你可以咁講」。

何啟明第三日自辯，表示他不同意否決預算案，迫使特首回應「五大訴求」。法官李運騰關注，何曾在facebook發帖，指公帑的「一分一亳」絕不能落入警隊手上，意味會否決包含警隊撥款的預算案？何承認曾撰文追究警暴，但他僅反對向警隊額外撥款，不影響警隊恆常支薪，「例如佢會再買水炮車，咁樣我就真係唔會（撥款）」。

根據九龍西初選協調文件初稿，各人「會積極運用」預算案否決權；另根據何啟明簽署的「墨落無悔」聲明書，各人「會運用」否決權。法官陳仲衡和李運騰均表示，九西文件的字眼看來比墨落聲明更溫和，如果何認同墨落聲明，必定認同九西文件的條款。

談及九龍西協調會議，何啟明供稱戴耀廷曾講述「攬炒十步」文章，岑子杰明言反對否決預算案，戴耀廷就「轉軚」稱否決權可用可不用。何提及，當時聽到戴耀廷講解如何積極運用否決權，「佢本身就諗住『攬炒十步曲』，所以我唔相信佢嘅解釋」。

何啟明提到，不肯定民協內部有否商討否決預算案，「民協一路都係咁重視民生，我覺得有啲嘢野真係『老奉』咗……可能因為咁，無認真討論都唔出奇喎」。法官陳慶偉形容，同案的民協前主席施德來曾表明否決預算案，何卻不認同運用否決權，民協支持者會否覺得難以取捨（torn between two lovers），何表示「心水清」的選民會分清楚他和施德來。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法 初選

上 / 下一篇新聞