初選案｜何啟明重申不同意否決預算案爭五大訴求　稱只會反對警隊額外撥款 (14:57)

何啟明第三日自辯，表示他不同意否決預算案，迫使特首回應「五大訴求」。法官李運騰關注，何曾在facebook發帖，指公帑的「一分一亳」絕不能落入警隊手上，意味會否決包含警隊撥款的預算案？何承認曾撰文追究警暴，但他僅反對向警隊額外撥款，不影響警隊恆常支薪，「例如佢會再買水炮車，咁樣我就真係唔會（撥款）」。

根據九龍西初選協調文件初稿，各人「會積極運用」預算案否決權；另根據何啟明簽署的「墨落無悔」聲明書，各人「會運用」否決權。法官陳仲衡和李運騰均表示，九西文件的字眼看來比墨落聲明更溫和，如果何認同墨落聲明，必定認同九西文件的條款。

談及九龍西協調會議，何啟明供稱戴耀廷曾講述「攬炒十步」文章，岑子杰明言反對否決預算案，戴耀廷就「轉軚」稱否決權可用可不用。何提及，當時聽到戴耀廷講解如何積極運用否決權，「佢本身就諗住『攬炒十步曲』，所以我唔相信佢嘅解釋」。

何啟明提到，不肯定民協內部有否商討否決預算案，「民協一路都係咁重視民生，我覺得有啲嘢野真係『老奉』咗……可能因為咁，無認真討論都唔出奇喎」。法官陳慶偉形容，同案的民協前主席施德來曾表明否決預算案，何卻不認同運用否決權，民協支持者會否覺得難以取捨（torn between two lovers），何表示「心水清」的選民會分清楚他和施德來。