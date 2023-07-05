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擁會籍議員質疑高球場收地　葉劉恐「摧毁」球場問官員需否問責　甯漢豪：不輕言放棄 (14:27)

粉嶺高球場建屋爭議未止。發展局長甯漢豪於立法會會議上重申，不輕言放棄任何土地發展項目，指高球場建屋項目雖然無法按原定時間表發展，但仍屬未來十年房屋供應項目之一。多名立法會議員則質疑收地建屋計劃，當中擁有高球會會籍的行會召集人葉劉淑儀質疑，政府若堅持「摧毁」球場，如同「有破壞，無建設」。

申報為高球會退休會員的葉劉淑儀於立法會質詢環節上質疑，高球場用地建屋仍要面對大量不確定性，包括交通、場內古樹及地底東江水管，以至原居民關注會影響「成族人未來」等，「如果政府堅持要摧毁呢個球場，只會有破壞無建設，你認唔認為負責官員要問責呢？」另一名申報有高球會會籍的法律界議員林新強就期望，政府要考慮自身形象，若因「自己問題」而令沙特阿美放棄於今年10月在港舉行賽事，勢必影響香港形象，希望政府考慮延遲3個月收地，讓比賽順利舉行。

「如果政府堅持要摧毁呢個球場，只會有破壞無建設，你認唔認為負責官員要問責呢？」—葉劉淑儀

發展局長甯漢豪否認政府「摧毁球場」或扼殺高球運動，強調收地後約22公頃土地仍屬靜態及康樂保育用途，「環境仍然優美」，亦可於粉嶺高球場其餘部分繼續高球活動，而葉劉淑儀所提的不確定因素，早前都於技術評估階段時處理，相關評估亦獲審批，目前的不確定性主要在於需再審視發展密度及佈局，指按目前計劃前行「都係負責任」。 甯漢豪亦指，政府顧及形象的同時，也要照顧市民期望，不可輕言放棄原有計劃，「好多人希望我地唔好收回，但同樣亦有好多聲音要求政府堅定前行」，重申政府願於收地後配合高球賽事。

「好多人希望我地唔好收回，但同樣亦有好多聲音要求政府堅定前行。」—甯漢豪

另外，民建聯議員劉國勳則關注交通問題；實政圓桌議員田北辰就建議將收回的土地改為公眾高球場，認為將貴族運動普及化，符合國家提出的「共富」思維。

甯漢豪亦表示，推動高球運動不一定要單靠粉嶺高球場用地，本港於滘西洲、深水灣及清水灣均有高球場，當中的地契亦列明高球會要為培訓精英運動員而貢獻。至於交通方面，當局亦會隨北部都會區發展，而一直評估附近交通狀况。

相關字詞﹕編輯推介 粉嶺高球場 葉劉淑儀 甯漢豪

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