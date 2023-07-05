鄧炳強稱考慮於罪案及國安風險較高之處加裝鏡頭　指首季持刀傷人案較疫前同期減少 (13:51)

鄧炳強於今天（5日）立法會會議上回應議員質詢時指，本港今年首季有64宗持刀傷人案，分別較去年及2019年同期減少25%及20%。不過，他指出今年首5個月有20宗屬犯案動機分類為「其他原因」的持刀傷人案，其中6宗案件與精神疾病有關，而去年及2019年同期均只有一宗。

鄧炳強指，市民在街上安全的信心直接影響幸福感，警方已全面加強執法和強化警力覆蓋，包括額外調動後勤人員支援前線巡邏，配備其他反恐單位、機動部隊、行動應變大隊、訓練大隊、交通單位和水警等。他亦指出，刑偵人員會穿上警察背心，在人流較多的地方加強巡邏和截查，務求進一步加強執法力度。

鄧炳強亦表示，過往警方為免被人批評「歎冷氣」，故較少安排警員到商場巡邏，但因應目前情况，已加派人手於商場巡邏。至於會否需要從其他紀律部隊抽調特務警察，鄧炳強則稱現階段從警隊抽調人手巡邏，暫未有需要委派特務警察協助巡邏。

科技創新界議員邱達根建議，當局在人流密集位置安裝具攝像功能的鏡頭。鄧炳強回應指有需要，稱政府正積極考慮「喺我地認為罪案又好，又或者可能同一啲恐襲或者國家安全有關的地點」加裝攝錄鏡頭。