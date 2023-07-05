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警破酒店賣淫集團拘16女 (12:31)

有賣淫集團涉利用油尖區內酒店作賣淫場所，並安排女子提供性服務。警方展開代號「劍淵」的掃黃行動，拘捕16人，包括一名賣淫集團女骨幹及15名性工作者，他們分別涉嫌「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「經營賣淫場所」及「違反逗留條件」，警方相信行動已搗破一個活躍區內的賣淫集團。

油尖警區特別職務隊第一隊督察周選瑜表示，集團利用Telegram等社交媒體宣傳色情服務，並以非華籍女子作招徠。周選瑜指，嫖客先透過通訊軟件預約，其後根據指示到酒店房間性交易；賣淫集團會招攬持雙程證內地女子協助管理賣淫場所，包括協助剛到港的性工作者登記入住酒店，並到酒店房間派發安全套、潤滑劑、一次性床單及毛巾等，以及收取性工作者賣淫所得的金錢。

警方經調查前日（3日）及昨日（4日）展開拘捕行動，於尖沙嘴金巴利街一間酒店拘捕16名女子，包括一名41歲內地女子，相信她為賣淫集團骨幹，負責運送、供應物資，以及收取犯罪得益，並於其身上檢獲5萬港元及一批用作賣淫工具；另外15名被捕者屬性工作者，她們年齡介乎19至51歲，包括3名來自蒙古，其餘則來自內地不同省份，她們因涉違反逗留條件被捕。據了解，部分被捕人持雙程證來港，一般以旅遊身份留港7日。

警方指集團經營約半年，性工作者多由朋友介紹來港從事賣淫，初步沒有發現與三合會有關，又透露性工作者每次交易收約1700元，當中部分用作預約房間費用，賣淫集團則抽取四成肉金。警方強調操控他人賣淫是嚴重罪行，一經定罪最高可判監14年。

相關字詞﹕編輯推介 賣淫

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