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將初生女嬰拋落橋　41歲母判兩年感化令　官寄語好好生活 (11:30)

41歲女子去年將16天大的女兒從行人天橋拋下行人路，女嬰最終不治，該女子早前於高等法院承認一項殺嬰罪，法官杜麗冰今（5日）判被告兩年感化令。法官特別提到被告向丈夫求助但不果，希望產婦的丈夫亦關注產後抑鬱，關心妻子是否有抑鬱症狀，又寄語被告好好生活，成為其他產婦的指路燈，陪伴她們走出困境，好讓女嬰的死「並不枉然」。

杜官判刑時形容案件是悲劇、令人心碎，嬰兒降生應是樂事，惟對某些人來說可能是惡夢的開始。杜官引述求情，提到被告梁嘉儀（現42歲）家境清貧，9歲喪父後母親任清潔工，獨力撫養被告和妹妹成人，被告在浸會大學畢業後擔任私人秘書，備受同事愛戴及上司的信任。被告一直想組織家庭，惟因母親患上認知障礙症，被告專注照顧母親，直至母親2020年入住老人院，被告才在翌年懷孕，惟當時正值新冠疫情，被告與正常社交生活脫節，更無法探望母親。在被告欄的被告此時不住落淚，身旁的懲教人員遞上紙巾供她拭淚。

杜官續指，被告對女兒早產感自責，更因她過輕而需要每小時餵奶，女兒喝不夠奶，被告亦不肯定如何估計奶量，大感焦慮，她向丈夫求助，惟對方僅著她放鬆，拒絕協助；被告的親友描述她善良、樂於助人、富有同情心，反映其品格良好，被告被捕後自願留在小欖精神病治療中心，希望盡快復原，足見其悔意，被告親撰的求情信亦顯示她失去女兒後極度悲痛。杜官考慮被告獲釋後會與妹妹居住，獲親友支持，終接納感化官建議，判兩年感化令。

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