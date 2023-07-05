旺角道寶安大廈四日內兩度塌石屎　屋宇署將檢視未遵強制檢樓令大廈風險 (12:55)

寶安大廈上周日（2日）亦有一幅長約5米的簷篷連同石屎與支架，從16樓外牆墜下，散落旺角道行人過路處，並擊穿駛經車輛的貨斗，司機受輕傷。警方當日調查後在大廈拘捕兩名男子。

發展局長甯漢豪出席立法會會議後指，寶安大廈未遵從屋宇署的強制驗樓令，署方會再跟進，並進一步全面統計全港未遵從強制驗樓的大廈，審視當中的風險。若有需要，屋宇署會直接委託承建商驗樓，及後再向業主追收款項。

甯漢豪表示，屋宇署確於周日首次事發後檢查大廈，但近日本港天氣不穩，大廈再度塌石屎的詳細原因，需由屋宇署再度勘測後進一步交代。

消防及屋宇署人員登上大廈天台視察，有人員繫好安全帶後，爬出天台邊緣為頂層16樓外牆拍攝記錄，屋宇署人員亦運用航拍機調查。現場消息指，今早塌下的石屎疑與周日一樣，同於16樓外牆墜下。

街坊郭先生在天橋觀察政府調查情況，他稱對塌石屎感擔心，形容此處人多車多，但難以避免，「好難避，好難話唔行」、「無端端跌落嚟，你都唔知會跌落嚟」。他稱附近一帶多舊樓，多年前曾有冷氣機塌下，希望政府多巡察跟進。在附近經營小食店的陳先生表示，今早未有觀察到事發情況，但憶述上周塌石屎時曾有巨響，認為沒人受傷屬「好好彩」。他稱此處接連塌石屎，加上封路影響生意，生意起碼少了兩三成。

運輸署表示，旺角道(往洗衣街方向)近花園街的部份行車線仍然封閉，現時上址交通繁忙。