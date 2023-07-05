明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

旺角道寶安大廈四日內兩度塌石屎　屋宇署將檢視未遵強制檢樓令大廈風險 (12:55)

旺角道寶安大廈繼上周日（2日）後再度塌石屎，警方今早（5日）8時許接報，指寶安大廈外牆有石屎塌下，消防到場並升起雲梯了解情况，大廈對出一旺角道封閉。塌下的石屎碎片散落馬路及行人路上，部分碎片大小有如磚頭。發展局表示，屋宇署將檢視全港未遵強制檢樓令大廈，有需要時直接介入，由屋宇署委託承建商驗樓，其後再向大廈業主追收款項。

寶安大廈上周日（2日）亦有一幅長約5米的簷篷連同石屎與支架，從16樓外牆墜下，散落旺角道行人過路處，並擊穿駛經車輛的貨斗，司機受輕傷。警方當日調查後在大廈拘捕兩名男子。

發展局長甯漢豪出席立法會會議後指，寶安大廈未遵從屋宇署的強制驗樓令，署方會再跟進，並進一步全面統計全港未遵從強制驗樓的大廈，審視當中的風險。若有需要，屋宇署會直接委託承建商驗樓，及後再向業主追收款項。

甯漢豪表示，屋宇署確於周日首次事發後檢查大廈，但近日本港天氣不穩，大廈再度塌石屎的詳細原因，需由屋宇署再度勘測後進一步交代。

消防及屋宇署人員登上大廈天台視察，有人員繫好安全帶後，爬出天台邊緣為頂層16樓外牆拍攝記錄，屋宇署人員亦運用航拍機調查。現場消息指，今早塌下的石屎疑與周日一樣，同於16樓外牆墜下。

街坊郭先生在天橋觀察政府調查情況，他稱對塌石屎感擔心，形容此處人多車多，但難以避免，「好難避，好難話唔行」、「無端端跌落嚟，你都唔知會跌落嚟」。他稱附近一帶多舊樓，多年前曾有冷氣機塌下，希望政府多巡察跟進。在附近經營小食店的陳先生表示，今早未有觀察到事發情況，但憶述上周塌石屎時曾有巨響，認為沒人受傷屬「好好彩」。他稱此處接連塌石屎，加上封路影響生意，生意起碼少了兩三成。

運輸署表示，旺角道(往洗衣街方向)近花園街的部份行車線仍然封閉，現時上址交通繁忙。

相關字詞﹕編輯推介 寶安大廈 石屎 旺角

上 / 下一篇新聞