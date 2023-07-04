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初選案｜競選單張提「推倒政府」　何啟明：僅指推翻林鄭執政模式 (19:02)

民主派「35+」初選案今（4日）續審，民協前副主席何啟明自辯談及他的「議會過半 民生革命」競選單張，印有「凡推倒政府的執政模式都可謂之革命」。何指，單張內容不是主張推翻政府，而是推倒時任特首林鄭月娥的執政模式，單張又提到林鄭政府是香港民生的敵人，何稱是形容政府不理會市民生活，疫情期間紓困措施不足，他認為是政府故意這樣做。法官李運騰遂問，是否政府有意作出邪惡之事？何稱，政府當時刻意地令香港變得更差，即是令疫情擴散。

辯方就多份競選單張向何啟明提問，其中有單張寫上「取得全面否決權，包括否決財政預算案」，何啟明作供解釋，以往民主派在立會議席屬少數，只有關鍵否決權，當民主派取的過半議席，所有政府議案都需要獲得民主派同意才能通過。

至於民協前主席施德來在初選論壇表明否決預算案，何表示不曾與施德來討論，他事後方知對方說法，何指施的言論不代表民協立場，何亦不同意施的觀點。被問到何是否才代表民協正統看法？何認為其支持者會明白他，難以斷言誰是較為「傳統」。

控方其後針對「墨落無悔」聲明書的用字盤問，何認為，聲明提到的「共同綱領」，是指控方證人區諾軒所說的目標議席等共識。何續指，聲明列出「取得共識」，但亦寫有「立場差異」，一度稱「其實呢句嘢有語病」，此時鄒家成等被告捧腹大笑。李官反駁，立場差異或指本土派並不如其他參選人般擁護一國兩制，故不存在矛盾。何又指，當時不知誰人發起聲明就簽署，李官問及他有否擔心會是陷阱，何稱「無諗到係陷阱」。聆訊明（5日）續。

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