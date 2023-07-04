「康橋之家」前院長涉性侵智障女院友　事主母哭訴女兒屢被侵犯惟苦無證據 (18:32)

原告為女事主，由其母親代表行事，3名被告依次為張健華、康橋護理服務有限公司及康橋母公司、智友集團有限公司，其中張無律師代表。律政司早年因事主不適宜作供而撤銷張的刑事檢控，家屬遂入稟循民事方式索償。據入稟狀指，事主中度弱智，當時仍為註冊社工及康橋之家董事的張健華於2014年8月10日性侵事主，3名被告違反責任。

原告母親程女士今出庭作供。第二及第三被告的代表律師盤問時引述原告方的案情，指當日張健華在辦公室內脱褲取出陽具作猥褻行為，射精完事後給她糖果，二人並一同離開房間。程稱女兒曾提及張「攞條嘢出嚟」，「整」其「痾尿嗰度」，就為何無在口供紙上提及，程表示她想不起來。程又説，女兒該年5月已透露遭張在院舍捏胸，「揸到痛晒」，她作供期間一度激動落淚。

至於為何無通知警方，她稱因缺乏證據，但相信女兒說話屬實，深知「阿女擺喺度（院舍）唔安全」。其後程接受張健華盤問，張質疑程無在第一次性侵事件後便接女兒回家，程解釋是因爲未找到適合院舍替代。張指出，案發前約兩星期，原告曾發脾氣將飯碗「掉落街」，故當日叫原告入房處理投訴，程認為毋須要一男一女單獨在內，亦可交由女職員處理。