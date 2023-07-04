警破「猜猜我是誰」騙案拘3男　涉9宗案件騙款約160萬 (18:15)

新界北總區重案組第一隊總督察蔣家駿表示，因應近月「猜猜我是誰」騙案有上升趨勢，警方展開深入調查，包括追查閉路電視等，成功鎖定一個本地詐騙集團，偵破至少9宗發生於今年4月至6月、針對長者的「猜猜我是誰」電話騙案，涉案金額共約港幣160萬元。據悉每宗騙案至少牽涉1萬元，最高金額的一宗涉及68萬元騙款。

警方昨日（3日）中午時份於大圍區展開監視行動，發現集團主腦及一名成員正接觸一名神色慌張的老婦，見到兩人向婆婆收取現金。探員立即上前截停。經調查後得知，該名婆婆收到自稱來自孫兒的電話，聲稱因打架被警方拘捕，需要4.7萬元保釋金，並聲稱朋友會代替他上門取錢。警方隨即以「以欺騙手段取得財產」罪將集團主腦及一名成員拘捕。及後，警方於40歲主腦的住所搜出多張屬於他人的銀行提款卡、電話卡及一把開山刀，他另涉「洗黑錢」及「藏有攻擊性武器」罪名被捕。另外，警方亦於今早成功拘捕多一名犯罪集團成員。3名男被捕人分別為40歲姓林集團主腦、59歲姓劉及21歲姓李男子，3人均報稱無業，部分人有三合會背景，所有被捕人士目前被扣查。

新界北總區防罪科總督察黃長興呼籲，市民應多關心身邊長者，向他們分享最新的騙案手法，並指最近有兩名婆婆險墮電話騙案陷阱，幸由他們的傭人及丈夫及時察覺他們神色有異，才得以揭發事件，避免損失。