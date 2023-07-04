明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警破「猜猜我是誰」騙案拘3男　涉9宗案件騙款約160萬 (18:15)

警方昨（3日）起一連兩日行動，搗破一個針對長者的「猜猜我是誰」詐騙集團，拘捕一名集團主腦及兩名成員，他們年齡介乎21至59歲，部份人士有三合會背景，涉案金額共約港幣160萬元。

新界北總區重案組第一隊總督察蔣家駿表示，因應近月「猜猜我是誰」騙案有上升趨勢，警方展開深入調查，包括追查閉路電視等，成功鎖定一個本地詐騙集團，偵破至少9宗發生於今年4月至6月、針對長者的「猜猜我是誰」電話騙案，涉案金額共約港幣160萬元。據悉每宗騙案至少牽涉1萬元，最高金額的一宗涉及68萬元騙款。

警方昨日（3日）中午時份於大圍區展開監視行動，發現集團主腦及一名成員正接觸一名神色慌張的老婦，見到兩人向婆婆收取現金。探員立即上前截停。經調查後得知，該名婆婆收到自稱來自孫兒的電話，聲稱因打架被警方拘捕，需要4.7萬元保釋金，並聲稱朋友會代替他上門取錢。警方隨即以「以欺騙手段取得財產」罪將集團主腦及一名成員拘捕。及後，警方於40歲主腦的住所搜出多張屬於他人的銀行提款卡、電話卡及一把開山刀，他另涉「洗黑錢」及「藏有攻擊性武器」罪名被捕。另外，警方亦於今早成功拘捕多一名犯罪集團成員。3名男被捕人分別為40歲姓林集團主腦、59歲姓劉及21歲姓李男子，3人均報稱無業，部分人有三合會背景，所有被捕人士目前被扣查。

新界北總區防罪科總督察黃長興呼籲，市民應多關心身邊長者，向他們分享最新的騙案手法，並指最近有兩名婆婆險墮電話騙案陷阱，幸由他們的傭人及丈夫及時察覺他們神色有異，才得以揭發事件，避免損失。

相關字詞﹕猜猜我是誰 詐騙 編輯推介

上 / 下一篇新聞