高院裁定華懋慈善基金未符財政條件出任遺產信託人 (17:46)

本案與訟三方，分別為律政司司長、龔如心遺產管理人黃德偉和莊日杰，及華懋慈善基金有限公司。高院早前裁定在處理遺產管理方案的具體詳情前，須先判斷基金是否適合繼續出任遺產信託人，即基金是否符合「財政穩健」及「合適和恰當」準則。

代表基金的資深大律師張天任陳辭指，基金面對一宗索償案，被裁定須向原告林義雄還款逾4200萬元本金及年息48厘，而基金就利息過高提出上訴。另要求法庭給予多兩個月時間，以待基金完成去年度的審計帳目報表，基金形容這做法可令法庭全面了解基金的財務狀况。

遺產管理人代表、資深大律師余若海則指，基金尚拖欠訟費逾5億元，違反法庭命令，並指基金沒有經營業務，唯一收入來源為接收捐款，質疑其資不抵債的問題。律政司一方表示，自從邵氏基金會人員加入基金董事會後，基金獲得共值1.6千萬款項，但由於欠缺去年度的審計帳目報表資料，無從得知該些款項詳情。