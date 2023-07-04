前區議員周永勤助理涉受賄申免費場　提堂准保釋 (17:16)

被告梁如娟（63歲，報稱太極教練）。辯方申請將案件押後，以申請文件以及聽取大律師意見， 署理主任裁判官張志偉批准被告2000元現金擔保外出，另不得直接或間接接觸控方證人、每周到警署報到一次、不准離開香港。

被告被控8項代理人接受利益罪，即被告於2016至2019年擔任元朗區議員周永勤的助理，分別於2017年8月至2018年11月間，8度無合法權限及合理辯解而從許玉娟接受即合共4000港元的饋贈、報酬或佣金等，作為被告協助申請使用民政事務總署元朗民政事務處管理的社區中心/會堂的誘因或報酬。

另5項欺詐罪，指被告於2017年4月至2019年6月9日在香港藉欺騙，分別以俊宏軒第10座互助委員會、心弘妙韻軒、天水圍街坊協會、載歌載舞歌舞坊及香港童軍元朗東區第52旅深資童軍團的名義向民政事務總署，於2017年4月至2019年6月共5度申請，分別使用天瑞社區中心、朗屏社區會堂、天耀社區中心、天晴社區會堂及其設施，並豁免繳費的申請，意圖詐騙民政署容許該許玉娟使用該社區中心及豁免繳費，使被告或許玉娟獲益，或民政署蒙受不利。根據廉署早前公布，相關豁免費用共逾1.6萬元。