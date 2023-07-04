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海關破17宗轉運冒牌電子產品案拘4人 (16:53)

海關於今年6月13日至7月3日一連三星期採取特別執法行動，打擊供應本地及跨境轉運冒牌電子產品活動，共偵破17宗案件，檢獲超過2.6萬件市值合共超過680萬元的懷疑冒牌電子產品，並拘捕4名男子，年齡介乎25至60歲，涉嫌違反《商品說明條例》。

海關表示，留意到不法分子跨境轉運冒牌電子產品的方式有所轉變，相關活動亦有上升趨勢，於是與物流業界合作，在15間速遞中心及物流公司偵破15宗案件，當中14宗案件的貨物原定轉運至美洲、中東、東南亞、非洲等海外地方，另外1宗則涉及本地派遞。

其中一宗案件涉及懷疑冒牌無線耳機。海關上月初於柴灣一速遞中心內檢獲一批載有1100件懷疑冒牌無線耳機的包裹，市值約77萬元，並於上月16日拘捕一名25歲寄貨男子，初步調查指該男子為本地大學生，受網上朋友委託幫忙將該批懷疑冒牌無線耳機運到速遞公司，再轉運其他國家。

另一宗則涉及將貨物轉運內地的案件。海關於深圳灣口岸及文錦渡口岸的入境貨車中，破獲轉運冒牌電子產品的案件，拘捕兩名年齡介乎52至60歲的男司機。當中文錦渡的案件涉及本地派遞，海關上月在該貨車檢獲約1700件市值約70萬元懷疑冒牌手機及手機配件；翌日在觀塘一座工廠大廈內的貿易公司，再檢獲約4800件合共市值約110萬元冒牌手機及手機配件，並拘捕39歲的公司負責人。海關其後再在上月26日於觀塘另一工廈單位檢獲約400件市值約6.4萬元懷疑冒牌手機及手機配件。

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