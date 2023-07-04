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IATA料本港客運量較預期提前回復疫前水平　讚香港形勢一片光明 (15:19)

政府計劃今月推出建造業及運輸業輸入勞工計劃，其中航空業設6300個配額上限。國際航空運輸協會（IATA）今日（4日）表示，歡迎港府紓緩航空業人手問題，協會將上調對本港航空業客運量復甦的預測，料2024年底可回復至疫前水平，較上月初預測的2027年提早3年。

IATA指，香港對航空旅遊的需求大，但香港的航空公司一直面對供應鏈和勞動力短缺問題。IATA總幹事沃爾什（Willie Walsh）指，內地比預期更早對外重新開放，推動客運量復甦，港府亦正採取措施確保足夠工人復甦，IATA對此感鼓舞，又形容「香港形勢看起來一片光明。（The situation is looking bright for Hong Kong）」

沃爾什指，預料本港航空業客運量可於2024年底恢復至危機前水平，與其他亞太地區復甦更快的預期一致。沃爾什稱，過去三年對航空業來說是「毁滅性」，整個香港航空界，包括航空公司、機場、監管機構和政府，必須共同努力應對挑戰做好準備應對復甦。他亦預告，IATA和香港機場管理局將於下月2日至3日合作舉辦「香港航空日 （Hong Kong Aviation Day）」。據IATA網頁介紹，屆時將會有座談會，沃爾什將到港與政府、機管局及業界人士會面。

沃爾什去年曾估計，香港若想回復航空樞紐地位將需要相當長時間，當時他指香港航空樞紐地位已因防疫措施而嚴重受影響，形容區內其他航空樞紐正從中得益。他指出，香港不可以只靠放寬防疫措施重奪國際航空樞紐地位，還須確保防疫政策不會恢復。

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