IATA料本港客運量較預期提前回復疫前水平　讚香港形勢一片光明 (15:19)

IATA指,香港對航空旅遊的需求大,但香港的航空公司一直面對供應鏈和勞動力短缺問題。IATA總幹事沃爾什(Willie Walsh)指,內地比預期更早對外重新開放,推動客運量復甦,港府亦正採取措施確保足夠工人復甦,IATA對此感鼓舞,又形容「香港形勢看起來一片光明。(The situation is looking bright for Hong Kong)」

沃爾什指,預料本港航空業客運量可於2024年底恢復至危機前水平,與其他亞太地區復甦更快的預期一致。沃爾什稱,過去三年對航空業來說是「毁滅性」,整個香港航空界,包括航空公司、機場、監管機構和政府,必須共同努力應對挑戰做好準備應對復甦。他亦預告,IATA和香港機場管理局將於下月2日至3日合作舉辦「香港航空日 (Hong Kong Aviation Day)」。據IATA網頁介紹,屆時將會有座談會,沃爾什將到港與政府、機管局及業界人士會面。

沃爾什去年曾估計,香港若想回復航空樞紐地位將需要相當長時間,當時他指香港航空樞紐地位已因防疫措施而嚴重受影響,形容區內其他航空樞紐正從中得益。他指出,香港不可以只靠放寬防疫措施重奪國際航空樞紐地位,還須確保防疫政策不會恢復。