快必煽動文字案上訴稱應考慮涉暴力與否　控方引1939年案例指煽動罪條文清晰 (15:23)

代表上訴人譚得志（現50歲）的資深大律師戴啟思首先陳辭，主張發表煽動文字罪是普通法而非成文法罪行，法庭可宣告控罪需套用普通法原則，納入煽暴意圖，若不獲法庭接納，上訴方仍會挑戰控罪不合憲，限制言論自由，加上控罪中「引起不滿」等字眼含糊，不符「依法規定」原則，公眾難以掌握紅線，故應限於煽暴。而在本案中，原審法官陳廣池未有指出譚得志任何發言煽暴，僅指言論冒犯、具挑釁性。

上訴方另一爭議是國安法第41條列明，危害國安罪行的審訊「從公訴程序進行」，即需要在高等法院由陪審團審理，上訴方指出不應剝奪譚得志接受陪審團審訊的權利。

代表律政司的副刑事檢控專員周天行則指出，陳官已正確判斷控罪合憲，亦認為法庭在判斷煽動罪是否合憲時，應因應涉及國家安全，採用「酌情判斷餘地」的標準，強調控罪有正當理由限制言論自由，即維護國安；周天行又指，法庭可從言論的一般意思，判斷是否煽動，並引述一宗1939年英國上訴案，樞密院認為煽動罪條文清晰，法庭能判斷涉案言論是否煽動。上訴方則反駁，案例與本案情況非常不同，當時未有《基本法》和人權法的保障。