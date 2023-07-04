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涉售賊贓　電器店東主洗黑錢罪成還押候判 (13:48)

粉嶺某商場的電子器材店前年遭人洗劫，損失近港幣30萬元，警方及後拘捕接受及出售懷疑贓物的電器店男東主。他否認兩罪受審，今（4日）在區域法院被裁定「洗黑錢」罪成立，處理贓物罪則不作命令。法官指本案加刑因素在於被告提供平台供來歷不明的貨品出售，店鋪是已知的地方，非突然冒出。案件押後至7月26日判刑，其間被告須還押。

被告黃國枝被控於2021年3月29日在元朗「唯一電訊」知道或相信49部智能產品屬贓物而仍然收售它；他另被控屬交替的洗黑錢罪。同案負責把風的女子黃穎筠早前承認一項入屋犯法罪候判。

法官葉佐文就洗黑錢罪裁決指，當兩名陌生男子持袋到被告店舖提議他收購49部手機時，無提供單據證明交易，而被告作為一名有經驗的電子器材店東主，亦無向對方要求。被告只驗收其中5部機，其餘44部僅檢查包裝和機盒，做法並不合理。若涉案手機為正貨，被告必然會拿單，以便出現故障時到原廠維修。

法官反駁辯方稱該兩名男子無留下個人聯絡方式，是行內慣常做法的說法，指被告盤問下承認一般交易前會核對清楚，因一旦付款後果由買家自負。法官認為，被告將手機轉予第三方寄賣的原因，是要將涉案手機混入其他貨品，減低被發現的風險；即使他主動協助調查，也可篩選什麼資訊該説，其善意無實質價值。至於處理贓物罪，法官稱控方只能證明其中一部為贓物，故不作命令。

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