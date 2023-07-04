國安處通緝｜容海恩促袁弓夷自首　稱脫離關係為保護家人非絕情 (13:12)

容海恩於商台節目《在晴朗的一天出發》上指，袁弓夷「走得極端」，與他「道不同不相為謀」，故當時公開聲明脫離關係，避免誤會及表明不認同袁的做法。不過，她承認始終是袁弓夷兒子的太太、其子女的爺爺亦是袁弓夷，形容屬不爭事實，即使與丈夫袁彌昌離婚，亦不代表解決所有問題，也不能因此而拒絕向子女解釋家庭關係及事件背景。

她指與袁弓夷以往「過時過節」時會見面，但他目前不在本港，故不會見面。她呼籲袁弓夷盡快回港自首，認為屬對家人及國家而言負責任的做法，而且有機會從輕發落，即使袁弓夷認為自己沒有做錯，亦可透過審訊證明清白，但她明言，相信袁弓夷有其想法。

容海恩又指，無擔心外界覺得她絕情，稱脫離關係只為保護家人，包括丈夫袁彌昌。她亦替近日身在海外的袁彌昌感到擔心，作為家人希望盡量保護袁彌昌，亦會提醒丈夫小心，尤其丈夫與袁弓夷的金錢來往。

湯家驊：國安罪行「甚於殺人放火」 否認警方手法高調

行政會議成員湯家驊則指，本港沒有「牽連罪」，只要受通緝者與親友之間的金錢來往只要意圖不涉支持「港獨」就不構成違法。他亦指，市民向警方舉報被通緝人士屬義務而非法律責任，因此並不存在「知情不報」。

湯家驊認為，警方非高調行動，強調國安罪行「更甚於殺人放火」，估計或因傳媒大肆報道，才令大眾感覺警方手法高調。他亦指出，國安罪行屬政治罪行，根據聯合國指引，不同地區之間不能移交政治人物，但不排除被通緝者途經與本港友好國家，被當地以法律以外手段移交。