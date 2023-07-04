國安處通緝｜美英批評通緝令　澳洲警告若外部勢力干預必跟進　李家超：無懼壓力 (17:31)

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）譴責香港發出懸紅，並呼籲香港政府立即撤回，尊重其他國家主權。米勒在新聞稿批評，國安法域外效力製造危險先例，危害世界各地人的人權和基本自由。美方呼籲，港府即時撤回懸紅、尊重其他國家主權，和停止國安法跨國執行。

英國外相祁湛明（James Cleverly）就指，不會容忍中方試圖令人噤聲的行動，並會守護屬普世價值的言論自由，及聲援受針對人士。英方重申強烈反對國安法在本港實施，包括當中的域外法權，形容屬違反《中英聯合聲明》，要求北京當局撤銷國安法，令特區政府可停止針對支持民主與自由者。他亦在Twitter指，香港當局發出拘捕令，進一步展示中國利用域外法權將專制延伸。

特首李家超就於出席行會前指，海外政客的言論不會影響特區政府維護國安的決心，質疑海外政客只為其政治利益行事，而他作為特首，有憲制責任維護國安，不擔心任何政治壓力，亦相信自己所做之事正確。他亦指，有其他國家的國安法亦具域外法權。

保安局亦發聲明強烈反對和譴責有國家肆意及無理抨擊國安處行動。保安局指，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀，通緝屬香港警察和其他執法部門常見做法，符合國際慣例。保安局亦指，英國、美國和澳洲等國自身的國家安全法律也具備域外效力，但卻屢次無理批評及抹黑《國安法》的域外效力及警方行動，批評屬雙重標準，亦指有關國家嘗試以不同藉口為有關人士開脫，完全不尊重法治，其心可誅，其行可鄙。

有兩名受通緝者正身處澳洲。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）指，支持澳洲境內行使言論自由以及和平表達政見者。對於李家超提出「終身追捕」及指受通緝者將「惶恐度日」的說法，黃英賢警告，澳洲對任何外部勢力干預均有規例處理，相關指控均會交由相關機構查明，強調對外國勢力干預澳洲民主早有明確的立場。

中國駐英大使館：英方政客「公然庇護通緝犯」

外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對英美等國對事件的評論，批評相關國家公然詆譭國安法，干預特區法治和正常執法。發言人批評通緝者「賣港求榮」，到海外後仍不收手，「其行可恥、其心可誅、其罪當懲」，指有外國政客對特區維護國家安全的正當執法橫加指責，「卻對自身國家安全立法密不透風、濫用國安概念的事實裝聾作啞」，質疑他們自己國家的「長臂管轄」和單邊制裁諱莫如深，「暴露出他們褻瀆法治的偽善與雙標。」公署呼籲「逃亡海外的首惡分子」趁早放棄挾洋自重、逍遙法外的妄想，外部勢力亦應立即停止「豢養亂港遏華馬前卒」。

中國駐英大使館則批評，英方政客「公然庇護通緝犯」，粗暴干涉香港法治和中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐英大使館敦促英方有關政客停止干涉，亦不要再利用反中亂港分子危害中國主權和安全。