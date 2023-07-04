國安處通緝｜美籲撤回懸紅並尊重他國主權　英：不容令人噤聲　李家超：無懼壓力 (10:46)

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）譴責香港發出懸紅，並呼籲香港政府立即撤回，尊重其他國家主權。米勒在新聞稿批評，國安法域外效力製造危險先例，危害世界各地人的人權和基本自由。美方呼籲，港府即時撤回懸紅、尊重其他國家主權，和停止國安法跨國執行。

英國外相祁湛明（James Cleverly）就指，不會容忍中方試圖令人噤聲的行動，並會守護屬普世價值的言論自由，及聲援受針對人士。英方重申強烈反對國安法在本港實施，包括當中的域外法權，形容屬違反《中英聯合聲明》，要求北京當局撤銷國安法，令特區政府可停止針對支持民主與自由者。他亦在Twitter指，香港當局發出拘捕令，進一步展示中國利用域外法權將專制延伸。

特首李家超就於出席行會前指，海外政客的言論不會影響特區政府維護國安的決心，質疑海外政客只為其政治利益行事，而他作為特首，有憲制責任維護國安，不擔心任何政治壓力，亦相信自己所做之事正確。他亦指，有其他國家的國安法亦具域外法權。

中國駐英大使館：英方政客「公然庇護通緝犯」

中國駐英大使館則批評，英方政客「公然庇護通緝犯」，粗暴干涉香港法治和中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐英大使館敦促英方有關政客停止干涉，亦不要再利用反中亂港分子危害中國主權和安全。