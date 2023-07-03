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政府5月底斥器官捐贈系統受擾亂　同期有效及無效登記均飆升　上月取消登記數字大幅回落 (18:54)

本港早前掀起器官捐贈退出登記潮，當中部分為從未登記卻申請退出或重複取消的無效申請。衛生署今日（3日）發稿表示，在5月22日至24日期間，登記系統共收到逾2.8萬個取消登記申請，其中逾75%、即約2.16萬個並非有效申請，包括申請人從未在中央名冊登記卻申請退出、或無法完成身分核實程序等。換言之，該3日內其餘約6400個申請屬有效取消登記，較去年12月至今年4月的2880個有效登記多1.2倍。

翻查紀錄，政府於5月22日出稿提及去年12月至今年4月取消登記器官捐贈數字不尋常，在該5個月5785個取消申請中，逾半為無效取消，形容有關行徑極為不負責任並予以譴責。特首李家超翌日（5月23日）批評有人破壞中央名冊系統，形容為「恥辱」，並要求警方調查當中有否違法行為。律政司長林定國則於5月24日回應稱正了解事件原因，沒有足夠資料判斷有關行為是否涉及法律問題。

據衛生署今日公布，截至今年5月31日，中央名冊累計登記人數為354785人，與政府器官捐贈專題網頁提供截至今年4月30日的數據比較，當日總登記人數為357668人，即減少2883人。

政府發言人稱，5月不尋常干擾或帶動部分市民申請取消登記，但衛生署留意到6月收到的取消登記申請數字已大幅回落，而5月及6月市民登記申請數字分別逾5000個，屬近年新高，較新冠疫情前的2019年月均多逾一倍。

另外，衛生署表示即日起推出中央名冊系統優化功能，申請人如以郵寄、傳真或網上方式申請，須在表格中提供身分證「簽發日期」，以更快速自動核對，免除原有須等待電話或電郵核實；親身或用「智方便」自動填表功能則可繼續在申請過程中同時完成身分核實。優化系統讓申請人在遞交登記申請時能同步獲悉申請是否成功。

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