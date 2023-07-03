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男子涉被示威者「私了」　稱曾向途人揮酒樽後被扑頭 (17:01)

2019年9月21日，元朗有巿民聚集紀念7．21事件發生兩個月，其間兩名醉漢手持玻璃樽企圖襲擊途人，後被「私了」。50歲中年婦涉使用以拉架打醉漢頭部，並在被捕時棄置案發日穿的運動鞋，她否認兩項有意圖而傷人、各一項暴動及意圖妨礙司法公正罪，案件今（3日）於區院開審。男事主供稱被人群圍毆時幾乎暈倒，「預咗死咁濟」，並在辯方盤問下確認曾向途人揮動酒樽，但否認有意挑釁途人，僅「嚇下佢啫」。

控方案情指，被告李茵茵（案發時50歲）向事主姚興強及黃漢宗擲物，檢起地上的的易拉架擊中姚興強的頭部，並徒手打其背部；警方2020年6月24日上門拘捕被告時，警員目睹綠色物體從被告的住所扔出，其後證實是被告案發時身穿的綠色運動鞋。

59歲事主姚興強供稱，2019年9月21日約11時與朋友吃過飯離開，當時他手持一樽喝剩3分1的紅酒，目擊街上許多人叫喊光時口號，姚稱當時有些酒意，指罵途人「你哋唔鍾意咪唔好喺香港囉」，隨後有人從後向他擲物，並圍毆他約兩分鐘，他向人群稱「你有本事打死我」，其後他感到有硬物擊向頭部，令他「醒一醒，好似迴光反照」，亦沒有再受襲。

事主在庭上確認，他被控普通襲擊罪，案件以守行為結案。他亦同意辯方指出，早在未與群眾有肢體衝突前，他已向途人揮動酒樽，但強調「我冇真係扑佢，嚇下佢啫」，否認有意挑起情緒，又稱被起訴後方知「原來嚇下都唔得」。

庭上亦傳召負責搜查被告住所的警長張偉賢，辯方質疑警員曾拒絕出示手令，並在被告拒絕解鎖電話後稱「你唔X開呀？我慢慢同你玩」，更損毁單位內的櫃門。警長一概否認，但承認被告在廁所更衣約10分鐘，其間被告未能觀察警員的行為。

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