國安處通緝8名海外港人　每人懸紅100萬元　認若不返港無法拘捕 (17:30)

李桂華否認通緝及懸紅屬「做騷」，強調屬執法行動，而且已獲法庭批出拘捕令。李桂華又指，被通緝者日後或經非法方式返港，懸紅或有助當局及早獲得有關資訊，警方會一直保留證據及持續搜證，確保一旦有關人士回港，可以有足夠證據檢控他們。

李桂華指，八人涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全、請求外國制裁及煽動分裂國家等罪。其中警方指許智峯透過網上平台發起「香港約章」，鼓吹港獨及台獨；郭榮鏗則倡議破壞香港聯繫匯率制度；羅冠聰就透過社交平台、新聞媒體及公開集會等鼓吹港獨。警方又指，蒙兆達「假借維護勞工權益名義」，於海外透過社交媒體及出席會議鼓吹港獨；任建峰則請求外國制裁香港法官及檢控官。袁弓夷就涉嫌於海外籌組「香港議會」。

​政府及保安局分別發聲明支持國安處行動，並指國安處做法有理有據，不容置疑，強調《港區國安法》有域外效力，警方有責任依法追究在境外涉嫌干犯《國安法》罪行者。保安局發言人亦指，將連同各執法部門會繼續竭力依法採取一切必要措施，阻止「竄逃海外」者繼續危害國家安全，包括切斷他們的犯罪得益和資金來源，「抽出並追究他們在港的犯罪黨羽」，呼籲市民勿受逃犯和其黨羽唆擺，以免負上刑責。政府發言人則指「在逃人不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責」，指他們「最終都需要為其危害國家安全的嚴重犯罪行為負上責任，受到法律制裁。」

駐港國家安全公署亦發聲明，堅決支持警方通緝八人，指海外不是危害國家主權、安全、發展利益的法外之地，觸犯香港國安法者必定受到法律的追究和懲罰。

聲明指，八人長期勾結外部勢力從事反中亂港活動，「竄逃海外」後變本加厲，「招募港獨分子，糾集攬炒團隊」，乞求制裁或其他敵對行動，「妄圖使香港再生亂局」，嚴重衝擊一國兩制底線及損害香港根本利益，通緝行動屬全面準確貫徹實施香港國安法、維護特區憲制秩序、捍衛法治尊嚴的必要之舉。國家安全公署堅定支持香港警方行動，「毫不手軟打擊外逃反中亂港首惡分子」。

國安處高級警司洪毅就指，被通緝者中有人公開眾籌，警告若有人以金錢資助他人從事危害國安活動，亦有機會違法。

容海恩：支持國安處行動 重申已與袁弓夷脫離關係

其中一名被通緝者蒙兆達於社交網站上回應，指「如果要以此明志，我亦只有如此」。袁弓夷的媳婦、新民黨立法會議員容海恩亦支持國安處決定，重申，已於去年8月登報宣布與袁弓夷脫離關係，強調袁的行為與她無關，支持國安處將任何危害國家安全的疑犯繩之於法。

對於外界質疑通緝成效，容認為，通緝有關人士可有助特區政府通知他們身處的國家，要求當地執法機關將逃犯拘捕，繼而引渡回港受審，即使有關國家暫時終止與香港的移交逃犯協議，但仍可按個別事件合作，又指香港作為中國於國際刑警組織的支局，可要求國際刑警通過全球近200個國家成員協助通緝。