明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

國安處通緝8名海外港人　每人懸紅100萬元　認若不返港無法拘捕 (17:30)

國安處公布通緝8名海外港人，包括立法會前議員郭榮鏗、許智峯、羅冠聰、前法政匯思召集人任建峰、「香港議會」發起人袁弓夷、「攬炒團隊」發起人劉祖迪、「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀及前職工盟總幹事蒙兆達，並為每名被通緝者懸紅100萬元，呼籲知情人士向警方提供資料。警方國安處總警司李桂華承認，相關人士「一日唔返來，就拘捕唔到佢」，但警方不會放棄緝捕，呼籲相關人士回港自首。

李桂華否認通緝及懸紅屬「做騷」，強調屬執法行動，而且已獲法庭批出拘捕令。李桂華又指，被通緝者日後或經非法方式返港，懸紅或有助當局及早獲得有關資訊，警方會一直保留證據及持續搜證，確保一旦有關人士回港，可以有足夠證據檢控他們。

李桂華指，八人涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全、請求外國制裁及煽動分裂國家等罪。其中警方指許智峯透過網上平台發起「香港約章」，鼓吹港獨及台獨；郭榮鏗則倡議破壞香港聯繫匯率制度；羅冠聰就透過社交平台、新聞媒體及公開集會等鼓吹港獨。警方又指，蒙兆達「假借維護勞工權益名義」，於海外透過社交媒體及出席會議鼓吹港獨；任建峰則請求外國制裁香港法官及檢控官。袁弓夷就涉嫌於海外籌組「香港議會」。

​政府及保安局分別發聲明支持國安處行動，並指國安處做法有理有據，不容置疑，強調《港區國安法》有域外效力，警方有責任依法追究在境外涉嫌干犯《國安法》罪行者。保安局發言人亦指，將連同各執法部門會繼續竭力依法採取一切必要措施，阻止「竄逃海外」者繼續危害國家安全，包括切斷他們的犯罪得益和資金來源，「抽出並追究他們在港的犯罪黨羽」，呼籲市民勿受逃犯和其黨羽唆擺，以免負上刑責。政府發言人則指「在逃人不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責」，指他們「最終都需要為其危害國家安全的嚴重犯罪行為負上責任，受到法律制裁。」

駐港國家安全公署亦發聲明，堅決支持警方通緝八人，指海外不是危害國家主權、安全、發展利益的法外之地，觸犯香港國安法者必定受到法律的追究和懲罰。

聲明指，八人長期勾結外部勢力從事反中亂港活動，「竄逃海外」後變本加厲，「招募港獨分子，糾集攬炒團隊」，乞求制裁或其他敵對行動，「妄圖使香港再生亂局」，嚴重衝擊一國兩制底線及損害香港根本利益，通緝行動屬全面準確貫徹實施香港國安法、維護特區憲制秩序、捍衛法治尊嚴的必要之舉。國家安全公署堅定支持香港警方行動，「毫不手軟打擊外逃反中亂港首惡分子」。

國安處高級警司洪毅就指，被通緝者中有人公開眾籌，警告若有人以金錢資助他人從事危害國安活動，亦有機會違法。

容海恩：支持國安處行動　重申已與袁弓夷脫離關係

其中一名被通緝者蒙兆達於社交網站上回應，指「如果要以此明志，我亦只有如此」。袁弓夷的媳婦、新民黨立法會議員容海恩亦支持國安處決定，重申，已於去年8月登報宣布與袁弓夷脫離關係，強調袁的行為與她無關，支持國安處將任何危害國家安全的疑犯繩之於法。

對於外界質疑通緝成效，容認為，通緝有關人士可有助特區政府通知他們身處的國家，要求當地執法機關將逃犯拘捕，繼而引渡回港受審，即使有關國家暫時終止與香港的移交逃犯協議，但仍可按個別事件合作，又指香港作為中國於國際刑警組織的支局，可要求國際刑警通過全球近200個國家成員協助通緝。

相關字詞﹕編輯推介 國安處 任建峰 袁弓夷 郭榮鏗 許智峯 蒙兆達 劉祖迪 羅冠聰 郭鳳儀

上 / 下一篇新聞