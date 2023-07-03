債主入稟追欠款　法庭裁定張秀賢須賠3.5萬 (14:26)

申索人為楊浩泉，被告為張秀賢。暫委審裁官李英瑜開庭後宣讀裁決，裁定張秀賢須向楊浩泉賠償3.5萬元，張另須支付80元訟費。審裁官亦提醒，張可以申請是次命令作廢，楊應該妥善保留WhatsApp對話等證據，以處理其他程序。

楊浩泉在庭外表示，去年12月收到張秀賢發信息要求借錢，張稱自己的私家車遇上意外，不便外出工作。楊被其「悲慘故事」打動，先後轉帳3.5萬元予張。惟張沒有按時於今年1月還款，更聲稱要支付母親的看護費，再次向楊借款。直至財經專欄作家「渾水」在網上撰文，楊才知道張欠債累累，最早於2014年就向人借錢，「係無十年都有八載嘅慣犯」。

楊浩泉表示，據他所知本案是第一宗向張秀賢追債的官司，其他「苦主」仍在觀望追討成果。楊沒有信心張會按照法庭判決還款，「有啲嘢預咗攞唔返」，入稟旨在取得官方認可或者歷史記錄。楊提及，如果向張提出破產訴訟，可能要先檢查張擁有的資產，涉及花費不少，暫未有下一步行動。