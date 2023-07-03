明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案｜何啟明：「光復香港」意指回復昔日自由法治　曾於區會議席過半冀立會再實踐 (14:25)

民主派「35+」初選案今天（3日）進入第77天審訊，輪到民協何啟明出庭自辯。庭上展示民協會議紀錄，法官李運騰留意到當中有口號是「立會過半」、「光復香港」。何表示，民協曾在深水埗區議會取得過半議席，認為有效實踐民生理念，故「好早明白議會過半嘅功用」，他承認構想上述口號，根據過往經驗冀在立會實行這個願景，至於「光復香港」意指，回復香港以往的自由和法治價值。

當時參選九龍西的何啟明為第三名自辯的被告，他首天作供指因為想服務社區，2015年成為民協黨員及當選深水埗區議員，翌年擔任民協副主席，直至前年辭任，他目前為民協的社區幹事。何表示，任職區議員時和政府官員合作關係良好，舉例指西九龍法院外拆除屠房、興建公屋的項目是和當局溝通成果。他形容民協是溫和，關注民生的民主派政黨。

何憶述，約於2020年2月，民協黨團會議有人談及初選，但不肯定是否時任主席施德來或深水埗區議會主席楊彧等提起。會議紀錄顯示有討論反對財政預算案，何稱那指的是2020年預算案，與35+計劃無關。李官又關注，會議紀錄寫有「武漢肺炎」字眼，問民協是否故意採用貶義名稱。何否認並指當時剛出現疫情，仍有多人使用這字眼。

何認為，參加初選是要「願賭服輸」，落敗就不會出選正式選舉，他又明言支持「墨落無悔」聲明書並且簽署。以他理解，聲明所指的共識是辦初選論壇和目標議席等，而「會運用基本法賦予立法會的權力」是指一系列權力，包括調動議程、修訂議案、要求點人數導致流會等。何強調有選擇空間，可運用或不運用此等權力，而他「無應承過」選擇用甚麼權力。他亦否認自己是抗爭派，為了求同存異，於是不介意用字不同而聯署聲明。聆訊明（4日）續。

相關字詞﹕編輯推介 初選 港區國安法 法庭

上 / 下一篇新聞