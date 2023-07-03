初選案｜何啟明：「光復香港」意指回復昔日自由法治　曾於區會議席過半冀立會再實踐 (14:25)

當時參選九龍西的何啟明為第三名自辯的被告，他首天作供指因為想服務社區，2015年成為民協黨員及當選深水埗區議員，翌年擔任民協副主席，直至前年辭任，他目前為民協的社區幹事。何表示，任職區議員時和政府官員合作關係良好，舉例指西九龍法院外拆除屠房、興建公屋的項目是和當局溝通成果。他形容民協是溫和，關注民生的民主派政黨。

何憶述，約於2020年2月，民協黨團會議有人談及初選，但不肯定是否時任主席施德來或深水埗區議會主席楊彧等提起。會議紀錄顯示有討論反對財政預算案，何稱那指的是2020年預算案，與35+計劃無關。李官又關注，會議紀錄寫有「武漢肺炎」字眼，問民協是否故意採用貶義名稱。何否認並指當時剛出現疫情，仍有多人使用這字眼。

何認為，參加初選是要「願賭服輸」，落敗就不會出選正式選舉，他又明言支持「墨落無悔」聲明書並且簽署。以他理解，聲明所指的共識是辦初選論壇和目標議席等，而「會運用基本法賦予立法會的權力」是指一系列權力，包括調動議程、修訂議案、要求點人數導致流會等。何強調有選擇空間，可運用或不運用此等權力，而他「無應承過」選擇用甚麼權力。他亦否認自己是抗爭派，為了求同存異，於是不介意用字不同而聯署聲明。聆訊明（4日）續。