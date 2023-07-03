高鐵信號故障　議員批信息發放混亂促港鐵改善　港鐵：需時與內地溝通已盡快發放資訊 (16:33)

身兼全國人大常委的民建聯議員李慧琼質疑，港鐵經歷多次事故後，似乎仍未能建立應急機制，認為情况不理想。她指，事故歷時長，為市民帶來不便，認為港鐵在發放訊息及應急方案可做得更好，應及時發放信息，讓乘客得悉高鐵需時多久才能修復，「點解到而家都唔改善（信息發放），簡直令人難以接受囉」。李慧琼認為，高鐵目前已全面投入服務，難免有機會出現故障，關鍵如何應對事故，認為港鐵出現意外的次數愈頻繁，就愈會影響市民對港鐵的信心。她稱會向港鐵反映意見。

立法會交通事務委員會委員張欣宇亦批評港鐵信息發布安排混亂，指有市民抵達高鐵西九龍站後收到通知稱相關班次已取消，但離開前又有職員指可以上車，認為港鐵與內地鐵路管理部門應理順資訊發布流程，「唔好你有你講，我有我講」。

張欣宇指，今次事故原因在於信號系統誤報「有車」，導致其他列車無法駛入，指同類事故於港鐵並不罕見，在本地線發生類似事故時，港鐵可派員到路軌視察，故處理速度相對快，一般只需約半小時，但涉及高鐵路段則需要先暫停所有列車服務，導致恢復服務的時間較長。

另一名立法會議員田北辰就指，高鐵不足兩個月發生同類事故，認為令人擔憂，指港鐵在事發後約一小時已找出事故原因，質疑港鐵「議而不決」，才令列車服務受阻至少兩小時。

現行港鐵若有任何事故令列車服務受阻8分鐘或以上，港鐵需於8分鐘內通知運輸署。田北辰認為，高鐵「冇理由例外」於有關規定。他指當時位於月台的乘客「人喺西九，但入咗內地境」，質疑港鐵事前沒有處理有關情况的預案，批評港鐵疏忽。他建議，港鐵應與軟件公司研究優化信號系統，讓監控室盡快找出並維修故障路段，以及即時調動接駁巴士接載乘客到深圳灣。