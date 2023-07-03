香港故宮開館一年吸引逾百萬人參觀　將研門票加價 (13:38)

香港故宮文化博物館開幕一周年。館長吳志華今天（3日）在記者會表示，博物館截至昨日有近126萬名訪客參觀，於7月1日當日亦錄得有7600多名訪客，破創館以來新高。吳表示，維持博物館高質展覽水平花費龐大，因此館方需探討財務上的可持續方案，現正檢討門票上調空間，強調會檢討時會要考慮博物館未來沒有接受政府恆常資助下的營運情况，以及市民承受能力。博物館未來亦會尋求機構贊助去支持博物館營運，盼能維持高質素展覽和服務。
博物館由本月起停止周三派發免費門票，吳志華指過往逢周三的預約都額滿，但出席率只有三成半，希望門票能夠落在真正有需要人士手上，並正尋求不同團體或人士贊助門票，冀來年有12萬門票能派發予有需要人士。
吳志華指自今年五月，內地和海外的訪客已增至超過總訪客量的一半，內地和海外訪客分別佔總數五成和一成，是博物館國際化的指標。
北京故宮借出第五批展品
至於由故宮博物院借出的第五批新輪換展品，已於香港故宮博物館1、2及5號展廳亮相，展出為期3個月，至今年9月下旬。館方指，新展品大部分屬首度在港展出，當中包括國家一級文物，清代竹雕刻家封錫爵「封錫爵款白菜式筆筒」及明代竹刻家濮澄「濮澄款松樹紋壺」。
另在展廳一的「紫禁萬象——建築、典藏與文化傳承」展覽，則展出細緻描繪清代光緒帝大婚典禮場景的「交泰殿陳設冊寶圖」（《光緒帝大婚典禮全圖》），以及目前已知唯一存世的清代「皇后之寶」，即冊封皇后時使用的金印。
而展廳二的「紫禁一日——清代宮廷生活」，就展出版畫「花園正面」（《圓明園西洋樓二十景圖》），刻畫出清代皇家園林圓明園景觀，體現中國與歐洲繪畫與造園風格的融合。另一幅「弘曆薰風琴韻圖」則描繪乾隆帝身穿漢服雙手撫琴的畫面，屬當時清朝宮廷流行的行樂圖。