香港故宮開館一年吸引逾百萬人參觀　將研門票加價 (13:38)

博物館由本月起停止周三派發免費門票，吳志華指過往逢周三的預約都額滿，但出席率只有三成半，希望門票能夠落在真正有需要人士手上，並正尋求不同團體或人士贊助門票，冀來年有12萬門票能派發予有需要人士。

吳志華指自今年五月，內地和海外的訪客已增至超過總訪客量的一半，內地和海外訪客分別佔總數五成和一成，是博物館國際化的指標。

北京故宮借出第五批展品

至於由故宮博物院借出的第五批新輪換展品，已於香港故宮博物館1、2及5號展廳亮相，展出為期3個月，至今年9月下旬。館方指，新展品大部分屬首度在港展出，當中包括國家一級文物，清代竹雕刻家封錫爵「封錫爵款白菜式筆筒」及明代竹刻家濮澄「濮澄款松樹紋壺」。

另在展廳一的「紫禁萬象——建築、典藏與文化傳承」展覽，則展出細緻描繪清代光緒帝大婚典禮場景的「交泰殿陳設冊寶圖」（《光緒帝大婚典禮全圖》），以及目前已知唯一存世的清代「皇后之寶」，即冊封皇后時使用的金印。

而展廳二的「紫禁一日——清代宮廷生活」，就展出版畫「花園正面」（《圓明園西洋樓二十景圖》），刻畫出清代皇家園林圓明園景觀，體現中國與歐洲繪畫與造園風格的融合。另一幅「弘曆薰風琴韻圖」則描繪乾隆帝身穿漢服雙手撫琴的畫面，屬當時清朝宮廷流行的行樂圖。