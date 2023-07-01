黃碧如：今屆政府房策成效不錯 指循解決問題好的方向發展 (22:20)

黃碧如在港台節目《星期六問責》上指，今屆政府上任一年有推出「簡約公屋」和「樂建居」計劃等，亦有打擊濫用公屋，成效不錯。黃提到，簡約公屋的成本包括基建等，而基建設施可長期使用，計及有關效能故成本不算太貴。她又指香港作為富裕社會，仍有大批市民居住劏房的情況不理想，若簡約公屋能幫助劏房居民改善居住環境，便是應該要付出的社會成本。

政府上月推出私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，黃碧如表示，發展商協助興建社區設施可獲扣減地價，相信有助吸引發展商參與。且政府每次推出綠置居和居屋都有很多人申請，反映有一批潛在需要的市民。 黃碧如補充，政府表明不會為「樂建居」包底，相信是為避免發展商因節省成本而忽略單位質素。

社區組織協會副主任施麗珊形容，今屆政府至今的房屋政策初步合格，認為政府態度進取，但希望當局推出更多措施照顧劏房居民。 施麗珊表示，有打算申請簡約公屋的市民向她反映，部分人擔心位置偏遠，亦擔心租住年期太短，搬走時要額外承擔搬屋費用及面對轉工轉校等問題。若當局承諾讓居民租住簡約公屋至公屋「上樓」，相信會吸引更多人申請。

施麗珊提到，現時政府限制簡約公屋的申請人要輪候公屋3年或以上，令很多居住在劏房等不適切住所，但未輪候公屋3年的居民不符合申請資格，建議當局應讓輪候公屋3年或以上、居住劏房的人優先申請簡約公屋，其餘人士只要符合申請公屋資格就可以申請簡約公屋。