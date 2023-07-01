高鐵疑「信號故障」停駛近兩小時始公佈 乘客鼓譟不滿 近8時逐步恢復正常 (19:59)

港鐵近7時半指，由於香港西九龍站有信號故障，現時高速鐵路列車服務受阻。港鐵人員現正進行搶修工作。稍後將提供進一步消息。晚上近8時，港鐵指，高鐵列車服務逐步恢復正常。若較早前有受影響的乘客想安排退票，可於30天內於12306綫上票務平台（包括網頁及手機App），或到香港西九龍站辦理。

截至七時，高鐵內地車站大堂已聚集至少800人，部分坐位、坐地，或圍住票務處。有本港準備去東莞的乘客表示，信息混亂，因為內地的手機短訊指已停運籲退票，但站內職員稱暫時所知是延遲，惟未知延多久。有多次簽證的內地旅客及香港人可以離開車站，但要等有關人士帶他們由特別通道走，須做一次離境手續。該名人士已準備離開，打算轉由羅湖到東莞。

一位長者來香港四天，家住廣州，來香港探兒子。今天準備坐6時20分的列車，準備返廣州。他是一次簽證，現在未能離開，也不知要等多久。他稱過往來港坐直通巴士，因車程要兩個多小時，所以今次坐高鐵。估不到疫情後來港，就遇上此情況。他稱下次還是會選擇坐直通巴士。

李先生（灰色衫者）住在廣州，今早六點多駕車南下，先將車泊於深圳，之後坐高鐵到香港玩。本打算玩即日來回，主要參觀七一駐港部隊開放日。他原擬搭6時23分的高鐵列車返深圳取車，再駕車返廣州。他說到香港玩了幾次，都係用同樣的交通方法來回，今次是第一次經歷訊號故障而延誤行程，不知道還要等多久才可以離開。