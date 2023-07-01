粉嶺舊高球場免費開放 市民冀所有人「共享」 高球會：樂意與政府商討多向公眾開放 (18:44)

亦有市民認為球場應多向公眾開放。家住元朗的趙小姐今日與9歲的女兒一同前來，表示自己是第一次來，覺得環境舒服，對政府收地建屋持「一半一半」的態度，稱若球會能多向公眾開放，則「可以唔建屋」，但如果球場一直都是僅向私人開放，採取會員制，則支持政府收地建屋。

香港哥爾夫球會會長郭永亮今亦到球場，郭表示今日見到許多市民，希望有更多人可以享受到球場。被問及未來會否舉辦更多類似開放日，郭則稱「我哋不嬲辦好多，但要睇政府點安排」，又說樂意與政府討論高球場如何可以更多向公眾人士開放，強調「最緊要係多啲公眾人士可以入度嚟」。

高球會安排了穿梭巴士往返上水站及舊球場，下午2時上水站穿梭巴士點一度大排長龍，有市民抱怨現場秩序混亂，上車點未清晰標示。而下午4時半左右，球場內高球體驗、觀馬、攀岩等不少項目大排長龍。