空運汽車傳動軸藏1600萬毒品 兩男被捕 (17:13)

6月28日，海關人員揀選一批從德國入口、約重230公斤、報稱是汽車零件的貨物作清關檢驗。關員發現3個可疑地方，首先該寄貨公司首次空運貨物來港；根據收貨人公司及地址，海關懷疑該公司並無實質業務；加上之前曾有犯罪分子利用金屬掩飾收藏毒品，海關決定檢驗該批貨物。關員打開發現14支已經使用過、比較殘舊的汽車傳動軸。經調查後，海關發現該寄貨公司只會出售全新的汽車產品，沒有出售二手產品。

經掃描後，海關發現其中12條傳動軸有可疑，部分傳動軸表面有接駁燒焊的痕跡。海關打開傳動軸發現內含白色粒狀晶體，再利用儀器鑒定，初步發現是懷疑氯胺酮。海關相信涉案集團嘗試以金屬零件的高密度及抗穿透性，企圖避開X光機檢驗，以增加執法人員搜查難度。海關表示，以金屬收藏毒品非新鮮手法，但藏在汽車傳動軸少見，加上香港少人使用二手的汽車傳動軸，因此引起執法人員懷疑。初步相信涉案毒品主要供應新界市場。

海關其後進行監控遞送行動，雖然涉案人士突然在最後一刻取消交收安排，翌日一早有在沒有預約的情况下出現在空運貨物站取貨，但最終難逃海關追查。昨日（6月30日）一名42歲男司機從空運貨物站取貨並運往屯門區，接洽一名35歲報稱運輸工人的男子，兩人其後將貨送到一個村屋單位。海關見狀上前拘捕兩人，35歲運輸工已被暫控一項企圖販運危險藥物罪，後日（7月3日）在屯門裁判法院提堂；42歲司機則獲准保釋候查。海關呼籲市民不要貿然幫人運送物品進出香港，並强調會大力打擊跨境販毒。