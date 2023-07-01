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警重兵駐銅鑼灣　戴「真普選」黃口罩者遇截查　網媒「評頭品足」收警告 (16:24)

今日為七一回歸紀念日。大批警員於銅鑼灣一帶戒備。維園、天后及銅鑼灣東角道一帶，分別有反恐特勤隊、機動部隊、軍裝及便衣警員巡邏，截查記者及市民。

記者於中午抵銅鑼灣東角道，現場情况平靜。前「鳩嗚團」成員、76歲的歐陽肇鴻戴上印有「真普選」及「F.D.N.O.L」的黃色口罩、口罩現身銅鑼灣崇光百貨外，警員上前截查。他稱廿多年來已習慣「每年7.1都過來坐下」，並稱身處銅鑼灣站E出口時，就有警員向他透露「知道你過緊海，來緊銅鑼灣」。他認為「想去邊度係香港人自由，只要我唔犯法」，並稱不感害怕，「年輕人走曬，仲有邊個出來，只係老鬼出來，呢個年紀都唔驚」；又指今日出來意義在於「應該有嘅嘢唔好俾人拎走」。被問到會否認為做法「無用」，他稱會若樂觀看待，「至少維持一點火種，做得幾多得幾多」。

下午約2時多，亦有一批身穿紅衣並印有「香港永州聯誼會」的市民手持國旗經過。有份參與的市民吳氏夫婦指，聯誼會過往亦會於七一舉辦活動，除慶祝回歸外順道聯誼，「當聚下、開心下」。吳先生表示，今早已到尖沙咀鐘樓打卡，午膳後到銅鑼灣「行吓」。銅鑼灣一帶亦不時有男團Mirror成員姜濤的支持者到場「打卡」。

至於維園舉辦的慶回歸活動，市民入場前均需先經安檢。活動中設3個中華文化展區，讓市民現場體驗傳統文化，下午現場人流不多。至下午3時，有數個省市聯誼會旅行團揮國旗、身穿紅色上衣入場參觀。維園內亦有超過半百警力，入口停泊數輛警車。劍齒虎裝甲車及戰術巴士則於銅鑼灣皇室堡外戒備。警員分成小組在維園巡邏，慶回歸活動場內亦有警員駐守。記者2點到維園，不足10分鐘已被警員截停搜查。

近4時，網媒「蛋蛋俱樂部」記者在維園被約20名警員截停搜查，途中須關掉手機停止直播。他稱，警方看到其直播，指網媒記者對入場同鄉會「評頭品足」，有機會因破壞社會安寧而觸犯公安條例，叫他留意直播用詞，對他作出警告後放行。

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