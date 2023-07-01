港車北上｜實測兩地過關流程暢順 僅需5至10分鐘 車主：車流比想像中少 (14:18)

「港車北上」今日（1日）實施，首日約有130輛私家車預約經港珠澳大橋北上。本報今早9時許與其中一名預約今日出行的車主從屯門出發實測港車北上過關流程，在香港口岸司機及乘客毋須落車，只需在車上出示身分證，在珠海口岸乘客則需落車過關，司機隨車駛入查驗通道清關，今早經大橋北上人流不多，於兩地口岸過關流程分別約5至10分鐘完成，整體由屯門到達珠海約需1小時。
記者今早9時15分與車主郭生從屯門兆康站出發，約9時半到達港珠澳大橋香港口岸，現場所見口岸共開放13條「香港居民」客車通道，另有6條「訪客」通道，由於車流不多，據記者觀察，幾近所有車輛均毋須排隊，可直接駛入通道進行清關流程。駛入通道後，司機及乘客可留在車上將身分證交予關員檢查，整個出境及海關清關手續需時約3分鐘，通過後車輛便可繼續駛上大橋。
上橋後車流方向隨即變成「右上左落」，橋上車流疏落，約半小時後車輛便到收費亭，付150元人民幣過橋費即可進入珠海口岸，乘客需在落客區落車，步行到入境大廳掃俗稱「黑碼」的健康申報碼後再辦理入境手續，記者以自助通道過關僅需5分鐘便完成。至於車主，則需打開私家車車尾箱及車門，駕駛車輛到查車區進行查車手續。車主郭生稱，人員以目測方式檢查車內物品後，便可駕車駛入一站式查驗通道，到達檢查亭後司機再下車，在自助查驗機前按指示掃描黑碼、量體溫及人臉識別、拍回鄉證及指紋後便完成手續，可繼續向前駛到「小客車上車區」會合乘客。記者與車主郭生最終在早上10時20分完成過關程序到達珠海市區，即由香港屯門到珠海全程約1小時。
車主郭生指，本以為今早會「好熱鬧」，惟車流比想像中少，過關流程較預想中暢順。郭生指，港車北上方便港人上內地消費旅遊，難得首批中籤又趕及七一獲批，故預約今日首日北上，盼當局參考港車北上經驗，開放港珠澳大橋其他口岸也可「港車北上」。
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