港車北上｜實測兩地過關流程暢順 僅需5至10分鐘 車主：車流比想像中少 (14:18)

記者今早9時15分與車主郭生從屯門兆康站出發，約9時半到達港珠澳大橋香港口岸，現場所見口岸共開放13條「香港居民」客車通道，另有6條「訪客」通道，由於車流不多，據記者觀察，幾近所有車輛均毋須排隊，可直接駛入通道進行清關流程。駛入通道後，司機及乘客可留在車上將身分證交予關員檢查，整個出境及海關清關手續需時約3分鐘，通過後車輛便可繼續駛上大橋。

上橋後車流方向隨即變成「右上左落」，橋上車流疏落，約半小時後車輛便到收費亭，付150元人民幣過橋費即可進入珠海口岸，乘客需在落客區落車，步行到入境大廳掃俗稱「黑碼」的健康申報碼後再辦理入境手續，記者以自助通道過關僅需5分鐘便完成。至於車主，則需打開私家車車尾箱及車門，駕駛車輛到查車區進行查車手續。車主郭生稱，人員以目測方式檢查車內物品後，便可駕車駛入一站式查驗通道，到達檢查亭後司機再下車，在自助查驗機前按指示掃描黑碼、量體溫及人臉識別、拍回鄉證及指紋後便完成手續，可繼續向前駛到「小客車上車區」會合乘客。記者與車主郭生最終在早上10時20分完成過關程序到達珠海市區，即由香港屯門到珠海全程約1小時。

車主郭生指，本以為今早會「好熱鬧」，惟車流比想像中少，過關流程較預想中暢順。郭生指，港車北上方便港人上內地消費旅遊，難得首批中籤又趕及七一獲批，故預約今日首日北上，盼當局參考港車北上經驗，開放港珠澳大橋其他口岸也可「港車北上」。