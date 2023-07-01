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港車北上｜林世雄：繼續與內地協調溝通保險事宜 啟動禮主辦方強調車主自發北上 (13:56)

「港車北上」今日凌晨正式實施，中國香港汽車會今早舉行啟動禮，運輸及物流局長林世雄表示，首一小時共11輛車經港珠澳大橋「港車北上」；截至今早10時，數目增至逾40輛車，並形容過程大致流暢。汽車會原定舉行汽車巡遊，惟最終因多輛車未獲「港車北上」資格而向警方撤回遊行申請，改為在啟動禮後車主各自出發。

林世雄致辭時稱，自內地與本港通關，港珠澳大橋5月平均雙向車流每日逾5300架次，為疫情前的130%，單日最高更達約8500架次。他形容港珠澳大橋為「同心橋」，連接香港、珠海及澳門三地，亦是大灣區融合的重要措施，盼車主把握「港車北上」，感受國家實力。

林表示，目前車輛過境流程順暢，但無回應是否滿意僅約400宗申請獲批，並稱申請「港車北上」涉及通關，需經過不同程序，當局將繼續與內地部門協調保險等事宜，令車主申請更方便。

汽車會早前撤回汽車遊行申請，而啟動禮現場最少有五十輛汽車停泊。主辦方表示，當中除「港車北上」車主，亦包括本身持有中港牌車主、工作人員車輛，部分車主將各自從啟動禮場地出發，隨後分開，各自前往內地目的地。有工作人員在台上數度提醒，本次活動為車主自發北上，需符合香港法例避免聚眾，且需拆除車上標飾。早前有部分車輛插上國旗及區旗裝飾，出發時大部分車輛均已拆除。

參與啟動禮的車主鍾先生表示，自己已獲「港車北上」資格，稍後將前往珠海逗留2至3天。他6月初開始申請，本周一獲批，認為在內地網頁上載文件較麻煩，因不熟悉登入操作。他認為「港車北上」可惠及無法申請中港牌的市民，方便普通市民北上旅遊。

相關字詞﹕港車北上；林世雄

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