政府授勳｜傳媒人榜上有名　陳淑薇獲金紫荊星章　袁志偉獲銀紫荊星章 (00:02)

政府讚揚陳淑薇多年製作高質素新聞資訊節目，致力提升傳媒從業員水平和推動新聞教育。政府同時提及陳淑薇「尤其在過去幾年，堅定地維護專業精神，提倡持平報導，讓政府向公眾解釋和闡述政策」；政府提及袁志偉時就讚揚他「在過去幾年，帶領團隊製作多套富有教育價值，講述內地及香港的正面故事，深受本港及世界各地觀眾讚賞的優秀資訊節目」。

讚邱達昌注資維持有線服務

至於曾任有線寬頻副主席的邱達昌則同樣獲頒銀紫荊星章。政府形容他對廣播業發展有重大貢獻，並提及「即使傳統電視業面臨其他新興媒體的衝擊，邱先生仍決定注資以維持一家本地電視和電訊公司的服務」。

2017年，有線寬頻當時大股東九倉表明不再注資，邱達昌及新世界發展主席鄭家純透過永升（亞洲）入股有線，邱出任有線主席，直至前年，邱向鄭家純出售永升股份，並調任副主席，至今年辭任該職。邱達昌任內的有線新聞部曾經裁員，包括節目《新聞刺針》記者，觸發辭職潮，多名新聞部員工不滿裁員安排而自行辭職。