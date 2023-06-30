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半生服務院舍將近退休　童樂居女職員虐兒罪成候判 (19:26)

香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，50歲女職員涉拍打幼童頭部，以及拉扯另一幼童手臂，她否認4項虐兒罪，受審後今（30日）在九龍城裁判法院被裁定全部罪成。裁判官余俊翔指，被告找理由開脫自己，對其證供抱有懷疑，又斥她故意襲擊，批評若被告不想涉事孩童的行為遭模仿，不應不斷眾目睽睽下打孩童，增加模仿機會。余官將被告收押於7月14日判刑，以待索取背景報告。

被告陳綺雯被控於2021年12月11日至21日間犯案。辯方求情指，被告奉獻了大半生在院舍工作，她辜負社會期望，但她年屆退休，故重犯機會低。

被告早前自辯供稱，職員需要照顧孩童超出原定人數，疫情下更惡劣。被告案發時見兩歲女童V親吻其他孩童，遂打V的頭部阻止，又稱為了制止V撲向他人，才拍她和一名身分不詳的兒童。對於被指拉扯正在如廁的3歲男童F手部，被告稱擔憂F把衫上鈕扣拔下，並說兩歲男童B便溺訓練時沒聽話才「撥」他，而非摑他。

余官分析證供指，被告誇大院舍人手比例不足問題，當時另有職員安排孩童如廁，而B可能弄到旁邊的便盆亦是空，故實際情况非如被告所指般惡劣。片段可見，V雖然有親吻及拍身旁孩童，但被告望向她時已停止。余官認為，被告尋找理由開脫罪責，對其證供抱有懷疑，指她是大力掐F屬故意襲擊。

余官續指，被告打B頭部致他失平衡，或使他撞牆；被告又拍打V頭約十次，使她頭向下垂。對於被告稱F受責罵而表情痛苦，余官認為與片段不吻合。余官認為，被告動輒擊打孩童，辯稱制止行為亦不必要，遂裁定4罪成立。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 童樂居

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