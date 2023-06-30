中港警搗跨境詐騙集團拘17人 兩地主腦落網 (19:17)

警方指，涉案的內地裸聊騙案中心針對境外受害人，包括香港人。他們涉嫌透過網約程式接觸受害人，聲稱可以提供裸聊或援交服務，其後再以不同藉口，例如勒索、投資、繼承遺產等等理由，要求對方付款。內地集團收取款項後，會轉交涉案的香港集團存入本地傀儡銀行戶口，部份騙款更會轉成虛擬貨幣轉出境外。內地警方拘捕5名涉案內地男子，包括主腦及集團成員，他們年齡介乎21至28歲，負責聯絡受害人、撰寫勒索劇本、技術支援等等。

至於本港方面，香港警方以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕合共10男2女本地人，當中包括1名主腦、4名骨幹成員、6名傀儡戶口持有人以及1名電話卡登記人，他們年齡介乎18至57歲。行動中，警方檢獲84張提款卡、31部手提電話、34張電話卡、6部電腦、以及兩隻名表。調查發現，負責操控傀儡戶口的骨幹成員可以獲得洗錢總金額的1%作為報酬。

另外，上述香港集團除了涉嫌負責洗黑錢，亦涉及在去年11月至今年6月期間發生的至少149宗本地騙案，總騙款達6820萬港元，受害人數達157人，年齡介乎13至79歲。其中年紀最小的13歲女童想在網上購買遊戲帳戶，結果付款後沒有收到遊戲帳戶相關資訊，損失2300元零用錢。而單一損失金額最大的案件是一宗援交騙案，54歲男子透過交友程式認識一名人士，聲稱可以介紹女子與他進行援交服務，並要求他下載其他應用程式。男子不虞有詐，應對方要求分49次轉賬合共一千萬港元到不同戶口，直至無力再支付任何金錢才揭發事件。一