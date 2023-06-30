涉收賄助買優惠機票　國泰前空少空姐罪成候判 (18:44)

同案的前艙務長劉靜雯（35歲）早前認罪，罪成被告為前機艙服務員李仲輝（27歲）和王愛婷（32歲）。由於李要完成理大物理治療課程考試，法官郭啟安批准他保釋至下周四（7月4日），王則還押候判。

李仲輝於2019年提名一男子為其「同行旅伴」，男子可以一折優惠價購買國泰機票，事後李獲5000元美金（約3.9萬港元）報酬。李出庭自辯稱，他和該男子發展戀愛關係，提名不涉及金錢利益。惟郭官表示，從WhatsApp信息來看，李和男子只是泛泛之交，李聲稱兩人談戀愛只是自圓其說。此外，李辯稱向劉靜雯支付一成佣金與售賣飛機免稅品有關，但乘客根本不必私下向空少購買免稅品，法庭可以推論該佣金是出售配額之款項，裁定李一項串謀使代理人接受利益罪成。

至於王愛婷在劉靜雯的安排下，於2019年提名一女子為「同行旅伴」，事後獲劉轉帳3500美元（約2.7萬港元）。王向廉署供稱女子是其友人，涉案2.7萬元是預支機票的費用。郭官反駁指，從WhatsApp對話可見，王僅透過劉得知該女子的個人資料，王明顯向廉署人員說謊，營造和女子是好友的假象。郭官又指，涉案2.7萬元首先由美國帳戶轉往劉母的戶口，湊巧是各人商討出售「同行旅伴」配額的價格，裁定王的解釋不可信，裁定王一項串謀使代理人接受利益罪成。