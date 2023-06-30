警方拘兩男分涉持刀行劫及電話騙案 靠保安及市民舉報 (18:30)

西區警區刑事調查總督察盧健邦表示，兩宗案件迅速破案關鍵，全靠保安員及熱心市民及時利用分區特遣隊熱線提供線索，令警方迅速拘獲疑匪，充分反映警民合作及互信的重要性。當中行劫案被捕者身上藏有利器，專揀老弱婦孺落手，全賴保安員與警方合作，迅速將疑犯拘捕，避免更多人受害。警方鼓勵市民如有罪案發生或遇到可疑事件，立即通知警方。

首宗發生於前日（28日）上午9時許，一名男子在鴨脷洲一私人屋苑，尾隨一名90歲老婦進入大廈一同乘搭升降機，當老婦抵達住所樓層出𨋢時，該男子尾隨將她推向後樓梯，並取用一把剪刀指嚇，迫令交出現金，但婆婆堅稱身上沒有現金，於是該名賊人逃去無蹤。約30分鐘後，附近鴨脷洲大街一間按摩店，當時一名泰籍女按摩師獨自在店內準備開舖營業，一名男子闖入店內，在斜揹袋內取出30厘米長的廚房刀，指嚇按摩師要求現金，女事主亦表示身上無錢，該男子最後亦逃去，兩宗案件兩名女事主均沒有損失及受傷。

西區警區人員接報後，翻查大量閉路電視片段，發覺兩案為同一人所為，至昨日（29日）下午2時，案發私人屋苑當值保安主任，發現涉案男子再度出現，於是尾隨跟蹤，並透過香港仔分區特遣隊熱線通知警方，正在附近調查的警員接報迅速趕到，在海怡半島一快餐店內拘捕涉案28歲男子，在其斜揹袋檢獲兩把刀具，被捕男子報稱為接線生，相信是獨立犯案，正被扣留調查，案件交由西區警區刑事調查隊跟進。

另外昨日葵涌分區特遣隊熱線接獲舉報，迅速偵破一宗電話詐騙案。葵青警區刑事調查隊督察簡兆康表示，昨日一名男事主在葵涌區上班時，接獲不明來電，對方冒認他的兒子，並訛稱牽涉刑事罪行被警方拘捕，要求3萬元保釋金，事主機警察覺到是一宗電話騙案，隨即經特遣隊熱線報案，特遣隊警員立即接觸事主並作出部署，至中午事主再接獲來電，對方要求在葵涌一屋苑交收現金，特遣隊警員隨即展開埋伏行動，約下午2時，一名男子出現並向事主索取金錢，警員馬上現身將他拘捕，該名被捕男子34歲，報稱運輸工人，涉嫌以欺騙手段取得財產，正被扣留調查，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。