非禮兼棍毆女兒　六旬的士司機罪成囚21個月 (17:19)

被告W.M.P.（67歲）否認非禮及襲擊他人致造成身體傷害兩罪，指他於2022年5月11日在秀茂坪某單位非禮女童X；及同月14日在該單位襲擊X。

暫委法官梁少玲引述辯方求情指，X升上中學後學業成績變差，出現行為問題，被告忠厚善良但性格固執、思想守舊，因望女成龍深切，常使用錯誤方法教導，二人關係不佳。被告的心理報告透露，他無強烈性衝動，與妻子有固定性生活，重犯機會低，但若與妻女同住，情緒有機會受觸發，重犯風險提高。辯方強調事件令父女關係破裂，對被告而言已是最大的懲罰。

X的創傷報告則指，她從小遭被告責打而沒有安全感，母親知悉其有自殺念頭，然而只著她不要如此做，X慢慢對生活麻木，以壓抑、迴避態度讓自己不再受傷。法官指出，被告與X有逾50年年齡差距，事件涉及破壞誠信，但歷時不長，為單一事件。對於被告向心理專家堅稱X誣告自己，更稱若X道歉才會原諒她，法官認為被告毫無悔意；就襲擊一罪，被告先後使用木棍和鐵棍襲擊X，所幸X 抵擋，否則後果不堪設想，終決定將兩罪部分刑期分期執行，判被告囚21個月。