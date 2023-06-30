七一衝擊立會案　陳維安作供指當晚已令記者在內所有人撤離立會 (15:40)

6名否認暴動的被告為城大編委記者黃家豪（案發時20歲，下同）、運輸工人何俊諺（21歲）、網媒記者馬啟聰（30歲）、藝人王宗堯（40歲）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。黃及馬另否認一項「進入或逗留在會議廳範圍」。

陳維安供稱，立法會於2014年10月制定了紅色及黃色警示機制。當被問及制定原因是否與當年「佔中」有關，陳僅指當時發生了與公共秩序相關事件，立法會行政委員會經商議下制度有關措施。

2019年7月1日示威者衝擊立法會，約5時半，警方建議秘書處撒離大樓內人士。陳不在現場，他經WhatsApp向立法會主席梁君彥取得發出「紅色警示」許可後，指示同事宣布「紅色警示」生效中。

陳表示，「紅色警示」是基於安全考慮下發出的指令，撤離對象包括記者，至於其性質是否等同勸告，陳稱「答唔到」，因這方面屬法律問題。辯方問到現場片段中的記者有否取得採訪許可，陳指立法會會向記者發出記者證，但當晚8時後保安已撤離，故應沒有人手辦理記者證。