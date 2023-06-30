明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

七一衝擊立會案　陳維安作供指當晚已令記者在內所有人撤離立會 (15:40)

2019年七一示威者衝擊立法會大樓的案件，昨日在區院（移師至西九龍法院）續審。立法會秘書處秘書長陳維安供稱，立法會自2014年制定警示機制後，案發當日是首度發出「紅色警示」指令，命令所有人士須撤離立法會大樓。辯方指出當晚新聞片段顯示有不同記者正在採訪，陳表示「所有人士」的意思包括了記者。

6名否認暴動的被告為城大編委記者黃家豪（案發時20歲，下同）、運輸工人何俊諺（21歲）、網媒記者馬啟聰（30歲）、藝人王宗堯（40歲）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。黃及馬另否認一項「進入或逗留在會議廳範圍」。

陳維安供稱，立法會於2014年10月制定了紅色及黃色警示機制。當被問及制定原因是否與當年「佔中」有關，陳僅指當時發生了與公共秩序相關事件，立法會行政委員會經商議下制度有關措施。

2019年7月1日示威者衝擊立法會，約5時半，警方建議秘書處撒離大樓內人士。陳不在現場，他經WhatsApp向立法會主席梁君彥取得發出「紅色警示」許可後，指示同事宣布「紅色警示」生效中。

陳表示，「紅色警示」是基於安全考慮下發出的指令，撤離對象包括記者，至於其性質是否等同勸告，陳稱「答唔到」，因這方面屬法律問題。辯方問到現場片段中的記者有否取得採訪許可，陳指立法會會向記者發出記者證，但當晚8時後保安已撤離，故應沒有人手辦理記者證。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例 立法會

上 / 下一篇新聞