七一衝擊立會案　陳維安作供指當晚已令記者在內所有人撤離立會 (15:40)

2019年七一示威者衝擊立法會大樓的案件，昨日在區院（移師至西九龍法院）續審。立法會秘書處秘書長陳維安供稱，立法會自2014年制定警示機制後，案發當日是首度發出「紅色警示」指令，命令所有人士須撤離立法會大樓。辯方指出當晚新聞片段顯示有不同記者正在採訪，陳表示「所有人士」的意思包括了記者。
6名否認暴動的被告為城大編委記者黃家豪（案發時20歲，下同）、運輸工人何俊諺（21歲）、網媒記者馬啟聰（30歲）、藝人王宗堯（40歲）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。黃及馬另否認一項「進入或逗留在會議廳範圍」。
陳維安供稱，立法會於2014年10月制定了紅色及黃色警示機制。當被問及制定原因是否與當年「佔中」有關，陳僅指當時發生了與公共秩序相關事件，立法會行政委員會經商議下制度有關措施。
2019年7月1日示威者衝擊立法會，約5時半，警方建議秘書處撒離大樓內人士。陳不在現場，他經WhatsApp向立法會主席梁君彥取得發出「紅色警示」許可後，指示同事宣布「紅色警示」生效中。
陳表示，「紅色警示」是基於安全考慮下發出的指令，撤離對象包括記者，至於其性質是否等同勸告，陳稱「答唔到」，因這方面屬法律問題。辯方問到現場片段中的記者有否取得採訪許可，陳指立法會會向記者發出記者證，但當晚8時後保安已撤離，故應沒有人手辦理記者證。