運輸署共接4400宗港車北上申請　僅一成獲發許可證 (12:48)

運輸署回覆稱，目前已完成三輪抽籤，合共約7700人中籤。截至昨日，共收到約4400宗港車北上申請，經初步審批後已轉交約2500宗予內地政府審批，當中約440名申請人已完成所有申請程序並已獲發「許可證」。至於預約出行情况，署方稱現時平台共接獲約270宗預約，最多人預約日子為明日，有130宗。

翻查資料，運輸署早前曾回覆查詢，指首輪抽籤後，於6月1日至6月10日期間共接獲1158宗申請，運輸及物流局早前則預計，如申請文件齊全，最快10個工作天可獲批。由6月1日起計至今日的21個工作天中，最終約440人完成所有申請程序獲發港車北上所需的許可證。

對於開放申請約一個月僅1成申請獲批，運輸署補充，據署方了解，在審批過程中申請人較常遇到的問題包括申請人提交資料不齊全，故未能盡快完成香港和內地的審批程序，或其車輛規格與車輛登記文件上資料不符，故車輛未能通過內地驗車。