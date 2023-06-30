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運輸署共接4400宗港車北上申請　僅一成獲發許可證 (12:48)

港車北上本月1日起接受申請，明日實施。本報今日（30日）報道，汽車會透露接獲近百車主反映，因保險單生效日期問題，申請未獲內地部門處理，未能趕及明日首日北上。運輸署今日回覆本報查詢，透露明日僅接獲約130宗預約出行。署方截至昨日（29日）共收到約4400宗港車北上申請，惟當中僅1成，即約440名申請人已完成所有申請程序獲發「許可證」。

運輸署回覆稱，目前已完成三輪抽籤，合共約7700人中籤。截至昨日，共收到約4400宗港車北上申請，經初步審批後已轉交約2500宗予內地政府審批，當中約440名申請人已完成所有申請程序並已獲發「許可證」。至於預約出行情况，署方稱現時平台共接獲約270宗預約，最多人預約日子為明日，有130宗。 

翻查資料，運輸署早前曾回覆查詢，指首輪抽籤後，於6月1日至6月10日期間共接獲1158宗申請，運輸及物流局早前則預計，如申請文件齊全，最快10個工作天可獲批。由6月1日起計至今日的21個工作天中，最終約440人完成所有申請程序獲發港車北上所需的許可證。

對於開放申請約一個月僅1成申請獲批，運輸署補充，據署方了解，在審批過程中申請人較常遇到的問題包括申請人提交資料不齊全，故未能盡快完成香港和內地的審批程序，或其車輛規格與車輛登記文件上資料不符，故車輛未能通過內地驗車。

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