安達臣道地盤天秤倒塌致命事故　精進等公司被票控　押後再訊 (12:42)

被告包括早前早前提訊的郭俊聰（33歲）、黎浩賢（40歲）、潘志財（58歲）。餘下被告為周漢裕、精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公證行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、王董建築師事務有限公司。

其中，周漢裕被控一項「無合理辯解而故意於工作時作出任何相當可能危及他本人或他人的事情」罪，以及9項「交付虛假證明書或作出虛假報告」罪。涉及最多控罪的精進建築被控17罪，包括「沒有確保固定及錨定起重機械的安排足以確保該機械安全」罪，「沒有確保起重機械有穩固的支持」罪及「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」罪等。

控方指出，案件涉及的嚴重致命事件仍在調查中，並向法庭申請押後案件3個月再訊。辯方表示，被告郭俊聰去年底已被票控，不欲案件押後太久，又提及辯方尚未收到案情撮要和證人列表等文件。控方回應，本案事件相當複雜，現階段仍未完成調查，故只能披露有限資料。惟法庭收到部分文件，郭官認為控方應先提供初步文件，遂下令控方傳達文件予辯方。