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槍擊4姨舅囚終身女囚犯否認賄懲教　辯方冀官考慮被告背景及精神問題 (12:25)

2018年鰂魚涌公園槍擊案中擊斃姨舅而被判終身監禁的詹心桀，涉嫌在前年11月向一名小欖精神病治療中心的高級懲教主任，提供30萬元賄款，今（30日）在屯門裁判法院續審。辯方對證供的準確性作出質疑，並希望法庭以被告的背景、精神問題作為裁決考慮因素。暫委裁判官朱仲強將案件押後至7月20日裁決，被告須繼續還押。

被告詹心桀（48歲，無業）被控於2021年11月6日在香港，經香港懲教署與香港特別行政區政府進行任何事務往來時，無合法權限或合理辯解而向香港懲教署人員，即高級懲教主任蔡小嫻提供利益，即港幣30萬元。

辯方陳詞指，精神科醫生鄧苑兒透過其他護理人員的筆記了解被告，認為她的一部份證供是建基於其他護理人員的傳聞證供，而不是她接手後的觀察，該筆記的准確性、全面性亦未曾經過核實。

辯方亦指出被告與蔡小嫻於當天事發前無任何交流，事發後她亦沒有再提及過此事，認為蔡小嫻只是自行猜測被告的意圖。而被告案發時的說話亦不完整，她說了一句「蔡姑娘，我畀30萬你」後隨即被蔡小嫻截停，未有機會繼續完成她想表達的說話。辯方認為現無任何證據指出該說話的實際意思，以及該「30萬」的用途、收益人等，未能證實被告意圖向蔡小嫻提供利益。

辯方望法庭考慮到被告是一名於小欖治療中的精神病人，案發時的精神狀態可能會受到藥物副作用影響，例如出現幻覺、記憶力下降等。

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