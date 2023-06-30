新巴路線明起併入城巴　申加價與否視乎經營環境 (11:28)

合併前夕，城巴為新巴現時的金鐘顧客服務中心換上全新城巴標誌，準備明日「接棒」營運。城巴亦向全體員工派發掛繩，及向新巴車長派發印有城巴品牌的襟章。新巴車長會於專營權合併初期，佩戴城巴襟章及掛繩，直至獲派全新設計的城巴制服。

至於合併後如何提升營運效益，馬詹唯舉例指，若巴士班次有問題時，則可調配附近車長和車站資源，縮短調配時間。馬詹唯亦指，新巴城巴本來就由同一母公司持有，不認為兩巴屬「競爭」關係，亦不擔心未來會因「減少競爭」而令服務質素下降。

新巴常規路線的最後車次為970X，將於7月1日凌晨約1時半由長沙灣甘泉街總站開往香港仔；全新城巴專營權的首班車將為N8P，會於同日凌晨約4時由小西灣（藍灣半島）開出，循環來往灣仔（港灣道）。馬詹唯提醒，車站環境狹窄，巴士公司會加派人手維持秩序，希望市民在尾班車開出後盡快離開現場，避免聚集。