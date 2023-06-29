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公院護士流失增　醫生流失放緩　醫管局：若成功修例即到海外聘護士 (19:06)

醫管局舉行大會會議，主席范鴻齡會後交代，截至4月底過去12個月，醫管局共449名全職醫生離職，流失率為7.1%。同期醫管局已新聘了528名醫生，而全職護士有2925人離職，截至4月底的護士流失率為10.9%，整體護士人手減少458人，醫管局形容情况不理想。

翻查資料，醫管局在上一個財政年度，即2021年4月至2022年4月，公院全職醫生流失率為7.9%，即約500人；全職護士流失率則為9.5%，即約2600人。

范鴻齡指出，歡迎政府引入護士有限度註冊，待立法會通過修例後便會派隊到不同地方招聘非本地培訓護士。他亦透露，從英國招聘的59位醫療人員通過遴選程序，正在商討詳情，預期陸續在下半年有醫療人員到本港服務。醫管局早前亦於澳洲發出了45份有條件聘書，現正開始進行遴選程序，會在數月內有結果。

醫管局本月正式啓動「環球醫療人才匯聚計劃」。范透露，接近20位來自歐洲、東南亞、內地城市的專才有興趣參與；當局盼年底前逾10人可正式來港。范稱，透過計劃招聘的醫生已達一定專業程度，甚至本身為專科醫生，並在醫務委員會有限度註冊，相信質素有一定保證。醫管局亦無規定非本地培訓醫生在公立醫院的服務年資；醫生來港後亦不需額外接受專業培訓，不會影響本地培訓名額。

在挽留人才方面，醫管局2022年底推出的購屋貸款利息計劃，至今收到超過1100宗申請，其中超過一半申請屬流失率較高的職系，平均申請年齡介乎37至42歲之間，認為反映計劃有助挽留人手方面。范鴻齡強調，醫管局骨幹成員為本地醫生護士，引入非本地培訓的醫療人員旨在減輕本港醫療人員工作量和負擔。

另外，在2023至24年度，共65名退休醫生願意留下，佔總退休醫生84%，另有241名退休護士願留下，佔總退休護士51%，認為退休醫護延任情况良好。

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