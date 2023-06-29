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書展7.19起會展開幕　貿發局：無預審書籍、不設禁書名單 (18:23)

今年書展將於7月19日至25日於灣仔會展舉行，成人票價增至30元，小童票價維持10元。今年為《港區國安法》實施後第3屆書展，大會重申不會預先審查書籍，只要書籍要符合香港法律都能展出。

今年書展的主題是「兒童及青少年文學」，其中「文藝廊」設有「年度主題作家」展區，展出9位年度主題相關作家的精選書目及藏品，包括阿濃、周蜜蜜、韋婭、孫慧玲、梁望峯、潘明珠，以及已故的君比及何紫，又會邀請部分作家出席書展，分享寫作心得。

今年同期會舉行香港運動消閒博覽及零食世界，三項展覽活動有來自逾30個國家及地區的約760間展商參與，較去年多約60間，其中書商今年有500多間，與往年相若。

貿發局副總裁張淑芬重申，大會不會預先審查書籍，亦不會有禁書名單，「由於我哋冇一個名單，亦都唔會預先審查，所以都係靠書商自律」。她又指規定「好簡單」，「只要佢擺嘅係一類書，非暴力、非淫褻、非不雅，而佢亦係遵守香港法例，我哋係好歡迎佢哋嚟書展」，被問到有否拒絕書商參展，她指每年均有展商被拒參展，不評論相關個案。

至於3年來接獲多少宗涉及書籍的投訴，她指「都有啲聲音」，但大會沒有就此認真統計。她指，接獲投訴後會告知有關展商，「如果書商覺得冇問題咪繼續展出，如果覺得有問題咪自行決定唔繼續賣呢本書」，又強調書展的宗旨從沒有變，希望有多元文化。

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