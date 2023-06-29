警瓦解爆竊集團拘3人　半年內涉8案掠近210萬元財物 (18:13)

新界北總區重案組第2隊總督察徐嘉穎表示，其中兩名61歲及63歲本地被捕人為集團主腦及骨幹，他們報稱商人及建築工人；另外一名35歲男子為非法入境者，他們涉與近半年發生於九龍及新界的8宗爆竊案有關，涉款約210萬元，單宗損失金額最大案件涉現金、電子器材及首飾，總值約85萬元。被捕人現被扣留調查。警方指該名被捕入境者姓韋，惟是否涉及內地「韋家幫」則不便透露。

徐嘉穎指，警方留意到針對村屋及低密度屋苑的爆竊案有上升趨勢，賊人專門揀選位置偏遠、保安設防低的住宅犯案，經調查鎖定一個以本地人為骨幹，夥拍非法入境者的爆竊團伙，遂於前晚約九時展開執法，截獲該名主腦，當時他正駕駛私家車接載一名該名非法入境者。

搜查期間，警方於駕駛座底部搜出士巴拿、鉗及防滑手套等犯案工具；而非法入境者的背包中另搜獲兩枝鐵筆、一套全黑衣物等。警方其後拘捕私家車登記車主，懷疑他為團伙骨幹。警方形容團伙分工細緻，主腦負責接應非法入境者、安排窩藏地點，「踩線」及接載非法入境者前往及離開爆竊地點。

防止罪案辦公室總督察黃長興呼籲市民加強家居保安裝備，例如於家中安裝門阻警報器及家居式閉路電視；而保安業界亦可定期更改大廈密碼及檢視保安設施。