前領事、盛智文反對高球場建屋　城規會證實有人盜用身分申述已向警備案 (17:28)

城規會今就收回粉嶺高球場部分用地建屋舉行最後一場公聽會。城規會秘書處於會議開始前指，於6月13日接獲市民陳麗娟提交電郵，指出有人利用其姓名及身分證號碼首四位數字申述，並就此向警方備案。秘書處續指，經驗證後，相信陳不曾提出有關申述，經她嚴正要求後，將會刪除有關申述，並會修訂有關文件。

翻查申述書，該聲稱來自「陳麗娟」的申述，反對於高球場興建公營房屋，理由為「愛護珍貴物種，保護罕有動物居住地」。

此外，繼多位政商名流如恒地創辦人李兆基的女婿李寧及商經局前局長、港鐵前主席馬時亨等出席早前的公聽會，今亦有前埃及駐港總領事Amr El Henawy以個人身份出席。

Henawy於會上指出，自己目前為生意人，認為香港文化非常多元化，亦有很多機遇，有助連結內地及亞洲，故選擇連同家人定居於本港。他指，香港需要粉嶺高球場以舉辦國際大型賽事，並指阿拉伯國家喜愛打哥爾夫球，認為保留高球場除有助香港形象外，亦能成為本港另一種社交網路，有助對外尤其中東及沙特等地方招商。翻查資料，Amr El Henawy 於2020年11月至今年1月曾擔任埃及駐港總領事。

此外，Henawy於會上指，各國駐港領事可享用香港哥爾夫球會免費會籍（free membership），承認擔任領事期間亦曾享用該會服務。他回覆本報查詢指，各國駐港領事會到球會打波或聯誼，有助建立拓展人際關係及網絡。高球會回覆承認，領事均獲「打波權」（playing rights），以交流各國文化。