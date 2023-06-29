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海關油塘工業區搗走私案拘一男　檢紅珊瑚海味市值約1400萬 (16:30)

香港海關昨（28日）偵破一宗涉嫌利用快艇走私貨物到內地的案件，檢獲大批懷疑走私貨物，包括舊手機、海味和紅珊瑚，估計市值約1400萬元，並拘捕41歲懷疑涉案司機。海關指案件是否涉有集團操縱，以及貨物轉售地尚待進一步調查確定。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任周俊雄指，海關昨晚9時許在油塘工業區海域展開反走私行動，並留意到懷疑走私分子於海旁徘徊，其間不同貨車駛至載送貨物至附近空地，一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至，走私分子隨即將貨物擺放船上。

關員採取行動，惟走私分子立即將快艇駛離，高速往香港南部水域逃去。關員於一輛輕型貨車及空地檢獲一批紅珊瑚、花膠、魚翅、燕窩等海味，以及舊手機，估計市值約1400萬元，於現場拘捕一名41歲懷疑涉案司機。海關指檢獲紅珊瑚不屬於受保護物種，相信將用作製作飾物及珠寶之用。據悉，檢獲紅珊瑚涉400多公斤，不同大小有不同價錢，相信由香港轉運至其他地方加工再出售。

海關指不法分子為逃偵查將走私時間提前，趁人跡罕至的工業區仍運作時作掩飾，且於市區運作，減少運輸時間。海關強調會全方位打擊走私活動，並重申走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，可高可判監7年及罰款200萬元。

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